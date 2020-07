Luciano Castro mostró su imagen “modo” cuarentena

El galán de novela, Luciano Castro, se sumó al grupo de famosos que decide mostrar cómo vive el aislamiento por la pandemia. Si bien en su última publicación no mostró demasiado “el lomo”, el morocho recibió cientos de comentarios de sus fanáticas, quienes, utilizaron todo tipo de piropos. “Con los años te pones cada vez mejor”, “Que Dios te mantenga siempre en la Palma de su mano para que nunca pierdas esa belleza”, “Naaa decime como puede ser, más años… más canas… más bueno se pone este tipo”. Pero la pregunta ¿Qué dice Sabrina Rojas al respecto?

Al parecer, la esposa del actor, la modelo Sabrina Rojas, no ve lo mismo que sus fanáticas y desde hace algunos días lo invita a cortarse el pelo, por medio de redes sociales. “¿Quién necesita un peluquero urgente?”, lanzó Rojas en sus historias de instagram. Más allá de los momentos chistosos que comparte la pareja, Sabrina se muestra feliz, a un año de su reconciliación. ““Nos diste los hijos más maravillosos que una mamá puede tener: Mateo, Espe y Fausto. Por eso te deseo un muy feliz día papá! Y que esta vida loca te de mil momentos más para abrazarlos y disfrutarlos. Te amo”, publicó el día del padre.

Luciano se encuentra concentrado en sus publicaciones como influencer, y comparte cómo vive los días de confinamiento en su domicilio, “Mateando en esta tarde de domingo”, decía Castro junto a una fotografia suya, cebando un mate. Además, pasa sus días participando de una campaña de moda otoño-invierno, la cual lo tiene como cara principal. Si bien, los actores aún no pueden trabajar, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el actor aprovecha este tiempo para entrenarse, y pasar tiempo en familia.

Como publicaba ElAconquija.com , el actor confesó que le cuesta respetar la cuarentena, pero que igual lo hace y que le molesta mucho las actitudes de quienes no cumplen con el confinamiento, “Soy un ser muy consciente, y me da mucha bronca cuando la gente no cumple con los decretos, con las normas establecidas. A mí me cuesta hacerlo, me cuesta quedarme, pero lo hago. No hay mucha alternativa me parece”. “Me preocupa, a ver… no me enoja, que cada uno haga lo que quiera. Lo que yo quiero decir es que puede ser catastrófico para todos, a eso me refiero. No es que estoy juzgando tu actitud, vos podes hacer lo que quieras”.

Como muchos, la familia Castro-Rojas, espera expectante el fin de esta etapa de encierro, y la vuelta a la “normalidad”. Cabe destacar, que el verano 2019-2020, fue todo un éxito para Luciano, quien formó parte de la obra teatral “Desnudos”, donde compartió escenario junto a Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y Brenda Gandini en Mar del Plata. El show humorístico, entrelazaba a tres parejas que se conocían , y mezclaban sus historias en un mundo complicado, extraño y divertido.