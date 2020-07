Marcela Tinayre habló sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli y su separación de Guillermina Valdés ha sido el tema principal durante estos días en la farándula. Ahora, se suma a opinar respecto al conflicto nada mis nada menos que la hija de la diva de los almuerzos, Marcela Tinayre. En contacto vía Skype con Ángel de Brito, Marcela no dudó en hablar de todo. “Lo de Tinelli lo sabemos todos de hace mucho tiempo, que estaban en crisis” “Yo como muchos he sido muy discreta, y después nos hacemos la pregunta de porque con algunos somos discretos y con otros no” comenzó diciendo.

“Yo veo una pareja que se ama, hay muchos hijos de por medio, no veo una real crisis, no me entra en la cabeza, yo creo que lo hicieron para proteger a la familia” continuó Tinayre. Luego, de Brito, habló un poco sobre el carácter fuerte que caracteriza a Guillermina y a Marcelo, a lo que la hija de Mirtha Legrand respondió: “Guillermina me parce una mujer que se reinventó, tengo mucho respeto por ella” y acotó que la empresaria había separado mucho al conductor de sus amigos más íntimos.

Como contamos en una nota anterior de El Aconquija, el conductor de ShowMatch, dio a conocer la noticia de su separación el fin de semana, a través de su cuenta de Instagram por medio de las historias, red social donde cuenta con más de 7 millones de seguidores. Luego de sus declaraciones, el conductor de LAM dijo que venían en crisis desde Mayo, ella no lo habría saludado por el día del padre y la cuarentena terminó con la pareja definitivamente.

Como si un divorcio no fuera ya demasiado, Marcelo sigue en el ojo de la tormenta desde hace unos días, luego de que Jorge Lanata revelara en su programa audios entre el cabezón y el ex presidente de la AFA, Julio Grondona donde aparentemente hacen arreglos de árbitros para favorecer a San Lorenzo, cambios de horarios de partidos, entre otras cosas. Las escuchas serían de los meses de Mayo y Junio del 2013. Luego de esto, Tinelli eligió Twitter para hacer su descargo: “Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entrego este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio.”

“Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante” sentenciaba el actual Presidente de San Lorenzo. Ante sus comentarios, el conductor de PPT le respondió y lo trato de “Payaso”. “Ayer Tinelli dijo que lo que yo había hecho era de cuarta. Le pido a la gente que evalúe quién ha sido más de cuarta en toda su carrera porque no me voy a poner a competir con Tinelli. Es un payaso que ha estado con todos los gobiernos y que todos lo respetan en el medio por miedo. Yo no le tengo miedo a Tinelli.” Sentenció Lanata.