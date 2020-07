Meoni habló sobre la vuelta de los vuelos de cabotaje

A mitad de marzo, y por el comienzo de la cuarentena obligatoria, todos los vuelos de cabotaje en el país fueron cancelados. La vuelta de estos viajes estaba prevista para este 15 de julio, pero desde el Ministerio de Transporte ya anticiparon que esto no sucederá. El ministro, Mario Meoni, aclaró que la reanudación del servicio se postergará por “un tiempo” en virtud de la cantidad de contagios.

“Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias, eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando”, dijo el ministro en declaraciones radiales. Agregó que “el protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo”. Meoni señaló que estaban “trabajando con Aerolíneas Argentinas en un protocolo, el cual ya está listo”.

“Esperábamos ponerlo en funcionamiento a mediados de julio, esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria del coronavirus, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Capital Federal, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias”, lamentó Mario Meoni.

“Hay muchos gobernadores que tienen temor así que estamos haciendo consultas con cada uno de los responsables del transporte en las provincias para ver en qué momento los mandatarios lo consideran posible. De todas maneras, existe la conectividad entre los distritos. Meoni apuntó, además, que tienen la reactivación “en suspenso ahora porque en los próximos 15 días esperamos una situación muy crítica en la Ciudad de Buenos Aires.

Meoni habló del permiso de circulación para las zonas en fase 1

Advirtió que “desde el miércoles sí o sí se necesitará el permiso nuevo habilitado para circular”. Aclaró que esperan “una reducción en la circulación del 30% para mañana”. Igualmente, aclaró que “no se va a sancionar a nadie que salga por motivos de fuerza mayor”. Respecto a la posibilidad de bloquear el uso de la SUBE indicó que “no tiene sentido”. “Las disposiciones es cuidar la vida y la salud, no castigar”, advirtió Meoni.