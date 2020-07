Nati Jota angustiada tras sufrir ciberacoso

Nati Jota, compartió en Instagram los audios de un usuario que se contactó con ella por mensaje privado y que logró generarle gran angustia con el contenido de los mismos. En su historia, la influencer apeló a la reflexión de los que no entienden el feminismo y que sentirían al recibir un mensaje de las mismas características.

En el audio, se puede escuchar a dos hombres insultando a la comunicadora y gritándole frases de contenido sexual. “A los que no entienden el feminismo, ¿Qué les genera este mensaje? Yo no puedo escucharlo una vez más de la angustia y el rechazo que me da, más allá de que sea para mi.” expresó la joven. Sus seguidores le pedían que diera su nombre, para escrachar tan repudiable actuación.

Sin embargo, ella prefirió no hacerlo y contactarse con esta persona de forma privada. Su intención al mostrar los audios fue crear conciencia, porque ella no se sentiría mejor si le llegaran insultos. “Elegí escribirle por privado para que reflexione” explicó. En diálogo con TeleShow, la influencer contó que detrás de ese mensaje había un joven de 21 años, que se disculpó con ella luego de lo sucedido.

Algunos famosos se hicieron eco de lo acontecido y le brindaron sus palabras de apoyo a Natalia. ” Asco total” comentó el periodista Clemente Cancela. ” Qué impotencia, que bronca y qué dolor que haya gente que se crea tan impune de hacer y decir cualquier barbaridad sin siquiera darse cuenta lo que puede generar en los demás ( o sabiéndolo, que es peor todavía)” le escribía Francisco Lago, cantante de “Cruzando el Charcho.”

El ciberacoso, o acoso virtual, implica un daño recurrente y repetitivo a través de los medios digitales. Causa angustia, emocional, preocupación y puede constituir un delito penal, que en nuestro país tiene como sanción la pena de prisión de 6 meses a 4 años. La denuncia puede realizarse en una comisaría o en una fiscalía y con esa denuncia, comienza la investigación del caso.