Rocío Oliva opinó sobre el estado de salud de Diego Maradona

Ayer, Rocío Oliva se metió en la polémica que gira en los últimos días en torno a la vida de Diego Maradona. La ex del 10 habló en Polémica en el Bar, programa transmitido por América, donde actualmente es panelista. Recordemos que el ex futbolista fue protagonista de un escandaloso video y sus hijas Dalma y Gianinna dijeron que pedirían ayuda de un juez porque el estado de salud de su padre no es bueno.

“A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quién tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien, y, si eso es lo mejor para él, está bien” dijo Rocío. En cuanto a las versiones que culpan al entorno de Maradona de su situación la joven dijo que esto que dicen no es nuevo y que se escuchó de todas las personas que en algún momento estuvieron con él.

“Se escuchó de todas las personas que estuvieron en el trono con él. En un momento fue Ojeda, en otro Rocío. Quién esté en ese momento gobernando, va a ser el culpable del entorno malo” sentenció. En referencia al video, la futbolista piensa que no fue Stefano “El Tano” Ceci la persona que lo filtró. “Es imposible, lo conoce hace 20 años.” y coincide en que las imágenes no lo favorecen.

Durante el programa, la panelista dejo muy en claro que ya no es pareja del 10 y que si bien su abogado Matias Morla, ella cambió su número de teléfono y le pidió al marido de su mamá (José) que no le atendiera más el teléfono. Porque de esa forma era inevitable no tener más contacto con su ex pareja e imposible no quedar “pegada” a las diferentes situaciones que ocurren su entorno.

La pareja entre “D10S” y la rubia, comenzó en 2012 cuando ella solo tenía 22 años. Desde entonces, en muchas oportunidades también fueron tema de dominio público luego de peleas, reconciliaciones, acusaciones de violencia doméstica e incluso hurto de joyas. Pese a todos los problemas se separaron luego de 8 años de relación y si bien su contacto hoy ya no es el mismo que antes, cada tanto se comunican.