Siguen los problemas entre las mujeres de Poroto Cubero

Los problemas entre la ex de Poroto Cubero (Nicole Nuemann) y su actual pareja Micaela Viciconte, continúan y esta novela abre un nuevo capítulo de discordia. Esta mañana, el periodista de la farándula Ángel de Brito, compartió en su programa, imágenes de los me gusta de Nicole a comentarios insultando a Viciconte y también al padre de sus hijas Fabián Cubero.

“Micaela siempre admiró y evidió a Niky Neumann, no se olviden que usaba los zapatos de la marca de Nicole. Y vos Poroto te mereces que tus hijas no te hablen nunca más en la vida. Tanto te van a reprochar.” decía uno de los tweets a los que la modelo le había dado me gusta. “Poroto no piensa en las nenas permitiendo que la bicha de la novia haga estas cosas, de a ratos se olvida que la prioridad deberían ser sus hijas. Con Nicole son felices y reales, tanto que quieren volver con ella cuando están con el padre. Por algo será” decía otro de los mensajes.

“Es de público conocimiento que Nikita dejó a Cubero, lo dijo él mismo llorando en LAM. Ridícula es poco para Mica Viciconte que quiere maquillar el cuento. Si no quiere que se hable del tema no tendría que hacer estas payasadas” expresaba el último de los mensajes a los que Nicole le había dado me gusta. El conductor del ciclo de espectáculos se mostró sorprendido ante esta actitud de la rubia, ya que siempre dice no querer involucrarse en problemas con el padre de su hija.

Además el conductor puso en duda la veracidad de estas cuentas, porque tenían muy pocos seguidores y no mostraban foto de perfil. ¿Fue la modelo quién creo cuentas falsas para enfrentarse con el ex futbolista y su pareja?. En el programa de ayer de “Pampita Online” Micaela estuvo como invitada y reveló algunas intimidades de su pareja con Cubero.

“Soy ordenada insoportable, el otro día nos pusimos a ordenar la casa y cómo no podés pelear con Fabi porque no te contesta, no te dice nada, hablo sola, doy portazos” explcó Viciconte. A lo que Fabián solo le contesta ” No busques pelea, no quiero pelear.” Luego la charla con Pampita pasó a otro ángulo y Mica confesó como son con su pareja a la hora del sexo. “Tenemos sexo todos los días, o casi todos los días, tenemos una camilla de masajes, la bañera, las velas… A veces llego de trabajar y tengo la bañera llena y las velitas” confesó la influencer.