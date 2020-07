7 casos nuevos de coronavirus en Tucumán

En las últimas horas se sumaron 7 casos de coronavirus en Tucumán, por lo que total es de 79 infectados desde que comenzó el brote el 18 de marzo. Entre ellos, solo 30 se encuentran activos e internados, más por garantizar el distanciamiento que por malestar de los contagiados. Hasta la fecha 5 personas fallecieron y los 44 restantes se recuperaron sin mayores inconvenientes. Varios de ellos inclusive concurrieron al Banco de Plasma para donar, con lo que habría reservas si vuelve a haber casos graves.

Sobre los 7 casos nuevos, el Ministerio de Salud Pública informa que se trata de un contingente de personas que regresó de Buenos Aires. Por lo que se encontraba realizando cuarentena en aislamiento monitoreado. De modo que no representa ningún inconveniente, al igual que las otras personas que volvieron de zona más afectada de la Argentina. Se trata de 3 mujeres de 8, 41 y 46 años; y 4 varones de 11, 31, 27 y 75 años.

Los pacientes se encuentran fuera de riesgo, en buen estado de salud y asintomáticos. De todos modos están estricto monitoreo por parte del Siprosa. Sin contar los nuevos casos, de los que se desconoce la localidad, los contagios se concentran en San Miguel de Tucumán, con 34 casos. Seguido de Yerba Buena, con 11. Luego números ínfimos en Cruz Alta (5), Tafí Viejo (4), Burruyacú (4), Lules (4), Monteros (3) y Río Chico (2). Finalmente, tan solo uno en las localidades de Famaillá, Simoca y Trancas.

Hasta el momento no hay registro de contagio viral comunitario, lo que no es motivo para relajarse, de no mantener los estrictos cuidados la situación podría desbordar. Continúan promoviendo la cuarentena poblacional, la reducción del arribo de pasajeros, la vigilancia en fronteras y el seguimiento activo de los casos y sus contactos. Estas acciones permiten que la provincia se encuentre relativamente segura, porque se adelantan a los hechos. Están buscando los casos de coronavirus en vez de esperarlos. En el resto del país, sobre todo en Buenos Aires, la situación es mucho más compleja y empieza a ser incontenible.