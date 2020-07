“Bienvenida al barrio Mabel” siguen llegando los regalos para Jimena Barón

Sin dudas la “novela” más exitosa de esta cuarentena es la que protagonizan Daniel Osvaldo y Jimena Barón. Desde que llegó a la casa de su ex para pasar la cuarentena juntos con su hijo, la cantante no ha parado de recibir regalos. Algunos para Momo, otros para ella, incluso ya comentamos en El Aconquija, el kit de reconciliación que recibieron ella y el padre de su hijo. Aparentemente no solo Morrison es el único que está feliz de compartir casa con su mamá y su papá, porque el primer día de Jimena en el barrio, recibió un regalo de los vecinos donde estos le daban la bienvenida con una canasta con globos y un cartel que decía bienvenida al barrio.

Y a pesar de que ya pasaron varias semanas de su llegada a la “nueva casa” la autora de “La Cobra” sigue deslumbrando al barrio con su visita. En esta oportunidad la actriz subió a sus redes una historia con un nuevo obsequio. La imagen muestra una bolsa negra, con una nota de papel escrita en colores que dice: “Mabel bienvenida al barrio”. Y cuando ella abre la bolsa, el regalo que se aprecia son algunas frutas. Al parecer Barón causa estragos a donde va, por momentos para bien y en otros no tanto.

El ex futbolista, está un poco “celoso”, se podría decir, de la atención que ha recibido su ex pareja por parte de tanta gente y sintió que se estaba quedando un poco atrás. Por esto, sorprendió a la actriz con un presente muy especial. Jimena, subió ahora una foto de un hermoso cuadro que él le regaló. En la obra de arte, está Patti Smith (cantante y poeta estadounidense) posando junto a la artista mexicana Frida Kahlo. Pero el detalle más importante de este regalo son las cadenitas que lleva Smith en el cuadro, ya que son las mismas que usa Barón en su cuello.

¿Será esta una señal del acercamiento entre ellos? ¿Confirmada la reconciliación? ¿O es precisamente la forma de Osvaldo para intentar reconciliarse con su ex? Jime, agradeció el gesto de Daniel públicamente y subió una foto del espectacular regalo. “Un cuadro que me regaló Roberto, que me mandó a hacer por un artista argentino. Miren este detalle, eh.” Expresaba la artista en su post.

Otra de las cosas que podemos apreciar a través de las redes de la artista, es que tanto ella como su hijo y Daniel, han cambiado totalmente su ritmo de vida debido al confinamiento. Ya que las historias que comparte se caracterizan por ser a altas horas de la madrugada. Incluso sus hábitos han cambiado. Morrison y Daniel, le pidieron anoche un sanguchito de milanesa ¡a las 3:30 de la mañana!, por suerte padre e hijo no tienen grandes exigencias gastronómicas pero comparten el mismo apetito y la cuarentena les cambió el horario.