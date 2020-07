¡Durísima! Soledad Cubero arremetió contra Nicole Neumann

Esta mañana Andrea Taboada, panelista de Los Ángeles de la Mañana, contó que se comunicó con Soledad Cubero, la hermana de Fabián Cubero luego de un nuevo episodio en la pelea de Poroto con su ex mujer Nicole Neumann. En el audio que se escuchó en el programa, la mujer hablo enojadísima por las actitudes de la modelo, que no permite que Fabián vea a las hijas que tienen en común con la modelo.

Aparentemente, Neumann le exige a su ex marido y a Micaela Viciconte que se hagan el hisopado de coronavirus, debido a que la novia de Fabián trabaja en canal nueve (donde hace poco se conoció un testeo positivo) y esto es motivo de preocupación para la modelo por la salud de sus hijas. Lo que plantea Soledad Cubero es que ni su hermano ni Viciconte han tenido síntomas y que el contagio dentro del canal se dio hace ya muchos días atrás, por lo cual si alguno de los dos hubiera contraído el virus, los síntomas ya se hubieran manifestado.

Mañana es el cumpleaños de Sienna, una de las hijas de ambos y por lo que pudo ver Soledad en las historias de Instagram de una de sus sobrinas, Nicole ha dejado entrar gente a su casa para prepararle la decoración del festejo, por esto piensa que si hay alguien que no está cumpliendo con las precauciones necesarias para el cuidado de las nenas nada más ni nada menos que su propia madre. “Mi hermano está muy angustiado por no poder ver a sus hijas. Porque se encuentra cumpliendo con todo lo que dicta la ley” expresó la mujer en el diálogo con LAM.

Ante la negativa de poder reunirse con sus tres hijas, Fabián Cubero denunció penalmente a su ex por incumplir con el acuerdo que tienen. Sobre este episodio Soledad contó que Poroto fue a buscar a las nenas el día que le correspondía y que Nicole no se las quiso entregar y si lo hizo al día siguiente, luego de recibir la notificación correspondiente sobre el incumplimiento de su acuerdo. Karina Iavícoli otra de las integrantes del ciclo de Ángel de Brito habló con Neumann y contó que la rubia le dijo que está harta de esta situación y que sus hijas acusan a Micaela Viciconte de maltratarlas y de no tomar los cuidados correspondientes cuando vuelve de trabajar.

En el final del audio que envió Soledad Cubero, la podemos escuchar muy enojada con su ex cuñada y dijo: “Es una situación desesperante. Siento que esto no va a tener fin porque hay una persona constantemente tratando de hacerle mal, tratando de caga… la vida a mi hermano.” La pelea Cubero-Neumann, Neumann-Viciconte parece nunca terminar y todos los días nos sorprenden con algo nuevo, ¿Lograrán algún día colgar los guantes definitivamente y conciliar la paz entre todos?