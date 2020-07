¡En vivo! Jorge Rial en un tenso cruce con Adrián Pallares

Jorge Rial no sale de las escenas de discusión, en este caso tuvo un cruce de palabras, un tanto irónico con su compañero de trabajo, Adrián Pallares. Hace algunos meses, las peleas en vivo junto a Marcel Tauro, terminaron con la ida de la periodista. Un intercambio de tuits con Ángel de Brito también fue noticia que incluyó a Rial, y hace algunas horas se lo vio criticando la relación de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna. ¿Será que al ex conductor de Gran Hermano le está afectando la cuarentena? Te contamos su último altercado.

La charla comenzó con un comentario de Pallares, quien se encuentra a cargo de la conducción de Intrusos, ya que Jorge no puede asistir, debido a que se encuentra incluido en los grupos de riego. La crisis en la Productora Polka fue el detonante. “Mucha data, mucha movida, y una pregunta que te dejo a vos: ¿El Grupo Clarín le soltó la mano definitivamente a Adrián Suar? En un rato nos vamos a meter con toda esta información, que todavía vos y yo no hablamos, es todo medio como sorpresa esto, que no empiecen a sonar los teléfonos”.

“Es verdad. Me estás sorprendiendo al aire con lo de Polka, como yo te sorprendí con la pregunta de otra productora también por privado, ¿no?”, dijo Jorge Rial con tono irónico. Más tarde, Danel Ambrosino se percató de lo que estaba sucediendo en el aire de América y aportó lo suyo, “Es un pase de factura esto”,dijo. A lo que Jorge respondíó, “Hay información que, obviamente, si no se chequea, no se da al aire. Tiene que ver con la crisis que está pasando la televisión”.

Jorge Rial trabaja desde casa

Hace algunas horas se conocieron declaraciones de la esposa del conductor, Romina Pereiro, quien contó como decidieron quedarse en casa, luego de saber los resultados positivos en Lizi Tagliani y un numeroso grupo de famosos. En un vivo, la nutricionista confesó, “Yo re extraño mi programa de NET y a mis compañeros, que son lo más. Pero tomamos la decisión familiar de quedarnos en casa, hasta que baje un poco la curva de contagios”.

Desde hace unos meses, el conductor de Intrusos viene copando las redacciones, como publicaba ElAconquija.com , Marcela Tauro dejó de formar parte del panel, luego de 20 año de trabajo en el programa de chimentos. Hasta el momento, la ida de la rubia tendría que ver con que tuvo una discusión al aire sobre el caso Muhlberger, la periodista se tomó licencia. “Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima Marcela” le dijo Jorge, en medio de revelaciones hechas por Tauro, sobre polémico caso del médico que ofrecía remedios para el Covid.