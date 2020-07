“Gracias a Dios por esta bendición” Barby Silenzi y El Polaco compartieron una foto de un día muy especial

Barby Silenzi y El Polaco compartieron ayer en las redes sociales, una hermosa foto familiar. Ya que hace poco se convirtieron en padres juntos y su hija Abril cumplía un mes de vida. La pareja está muy enamorada y por medio de las redes comparten muchas fotos de la pareja y ahora suman a Abril, su pequeña hija a Alma y Sol (las hijas de Ezequiel) y a Elena la hija de Barby Silenzi junto a Francisco Delgado. Dejando ver que ambos han encontrado el equilibrio en esta nueva familia y que todos comparten un gran vínculo.

El 1 de junio de 2020 Abril Cwirkaluk llegaba este mundo por cesárea dando comienzo a una nueva etapa en la vida de la pareja. “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas… hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría…Compañera, amiga, novia… mi amor @barby_silenzi te amo, me haces muy feliz. Se la presentamos, ella es #ABRIL “decía aquel día el feliz papá.

Ayer, vía Instagram, la flamante madre posteaba una foto de los 3 festejando el primer mes de vida de Abril. “Hoy estamos festejando tu primer mes de vida princesa hermosa. Gracias a Dios por esta bendición de haber llegado a nuestras vidas tan linda y tan sana, nos alegras cada día hijita hermosa. Te amamos. Mamá y Papá.” Dijo Barby en la publicación y sus seguidores la llenaron con comentarios de amor y más de uno recalcó el parecido de la bebé con su papá.”Es la cara del padre, que linda” “La veo parecida al Polaco” “Los ojos del Polaco tiene” “Muy polaquita es” expresaron.

La pareja se conoció en el 2016 cuando participaron juntos en el Bailando, varias veces en el programa dejaron ver que algo más había pasado entre ellos y que no los unía una simple relación laboral. El cantante se ha caracterizado por una vida amorosa un poco turbulenta pero parecía que encaminaría su vida cuando conoció a Silvina Luna, relación que se terminó después de un tiempo y que según los rumores, se debe a los celos y una posible traición del música con su compañera de baile.

La confirmación de la relación llegó 4 años después cuando El Polaco regresó a la pista del Bailando junto a Noelia Marzol y ante las chicanas de Marcelo Tinelli ante una posible relación con su nueva compañera de pista, El Polaco contó que estaba en una relación con Barby Silenzi luego de los rumores, chistes y las idas y venidas que los habían vinculado antes. El anuncio de la llegada de su hija fue en Octubre del año pasado en el programa de Ángel de Brito a quién el cantante eligió para dar la primicia en su programa.