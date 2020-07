Inesperada pelea entre Pampita y Mariana Brey

Pampita Ardohain y Mariana Brey se mataron en el programa de Denis Dumas y José María Listorti “Hay que ver”, emitido por canal nueve. La modelo trató de mentirosa y cizañera a la periodista y dijo que quiere que le pida perdón. El revuelo se produjo cuando, en Los Ángeles de la Mañana se comentó sobre el casamiento del tenista Pico Mónaco y Diana Arnopoulos y el comentario que le hizo Carolina felicitando a su ex pareja. Mariana, explicó que el joven cortó todo tipo de relación con Ardohain cuando se filtró el video de la casa de ella donde se lo ve discutiendo con una de sus empleadas.

Recordemos, que este video se dio a conocer a fines del año pasado, cuando Carolina se encontraba de luna de miel con su actual marido, Roberto Garcia Moritán. El video sería del año 2017 y como se ve, se acusa a la empleada por la desaparición de unas joyas. Las imágenes duran poco más de un minuto y fueron sacadas de las cámaras de seguridad de la casa de la modelo. Donde muestran a un Pico Mónaco muy enojado y fuera de sí, ante dicha situación.

“No sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido después de que se dieran a conocer los videos donde discute con la mujer. Eso a él le cayó muy mal. No le gustó para nada verse en ese lugar.” Expresó el conductor de LAM ante los comentarios de su colega en el programa. Cuando Mariana se encontraba en móvil del programa de Denis y José María hablando de este tema, Pampita se comunicó en vivo con su amiga y panelista del show Barbie Simons, para enfrentar las acusaciones de Brey.

“Otra vez dándole lugar a esta mentirosa difamadora. Otra vez me tengo que bancar esto. Que se dedique a otra cosa. Si se va a dedicar a mentir, que no se siente más en un programa de televisión. Que haga otra cosa de su vida. No que mienta y que difame constantemente” decía la modelo al aire muy enojada. Ante esta reacción Denis Dumas intentó calmar a Pampita y explicarle que Mariana no había dicho que ella fuera quién difundió el video y que solo brindó una información que venía de parte del entorno del ex tenista.

Luego de varios minutos de discusión entre las mujeres, la modelo terminó diciendo que quería que Brey le pidiera perdón. Esta mañana, el móvil de LAM esperó a la conductora fuera de los estudios de grabación de su programa y el enfrentamiento continuó por varios minutos más ya que cada una insiste en su postura. Brey dice que su información del enojo de Mónaco por este video viene del entorno cercano de él y Ardohain insiste en que la periodista miente y que en ningún momento existió una pelea con su ex por estas imágenes.