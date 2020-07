Luis Ventura habló sobre el posible nuevo romance de Marcelo Tinelli

La noticia que sacudió el fin de semana sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guilermina Valdés sigue dando que hablar en las redacciones y seguirá sumando capítulos e involucrados. Si hablamos de periodistas de espectáculos, Luis Ventura, es uno de los que siempre maneja información de primera, y también se sabe que cuando tiene que darla… ¡lo hace sin filtro! Así lo demostró en Informados de todo, el programa de Guillermo Andino en las mañanas de América.

“Ya tiene tres candidatas”, disparó Luis con respecto a Marcelo, todo esto en el marco del poco tiempo de que se conoció el anuncio separación. La cuarentena se cobró la ruptura de otra pareja famosa, en este caso la del conductor y la ex modelo, tras años de pareja, Ventura se animó a afirmar que el conductor del Bailando podría estar iniciando una nueva historia amorosa. Al dar su “primicia” Pía Shaw fue quién preguntó sorprendida ¿Cómo?”. “Sí, son dos (mujeres) del mundo del espectáculo y una millonaria”, agregó el periodista.

Luis continuó con su relato mientras salía de su casa en Lanús, “Si las versiones son ciertas o no, yo no lo sé”, se atajó Luis. Pero dejó abierta la puerta a las especulaciones sobre Marcelo Tinelli, considerado el hombre más famoso de la televisión argentina, y que está nuevamente soltero. “Son tres mujeres que están haciendo fila, dos de ellas son personas que aparecieron en el Bailando por un sueño en determinado momento. Y la tercera es una tapada porque no tiene reconocimiento público, pero tiene muchos millones de pesos en el banco”, afirmó el también técnico de fútbol.

¿Marcelo Tinelli tendría una relación virtual?

Se sabe que la provincia de Buenos Aires volvió esta semana a la primera etapa de confinamiento, por tal motivo uno de los columnistas le consultó al periodista de espectáculos con respecto a cómo se podía iniciar una relación en estos momentos. “Tiene que ser algo virtual, me imagino, porque no se puede violar la cuarentena”, planteó el joven periodista. Luis respondió de forma “simpática”, se tomó un mate y silbó mirando al cielo, haciéndose el distraído y olvidando por unos segundos que estaba al aire.

Ventura estuvo estos días en boca de todos por la incorporación de Marcela Tauro al ciclo que conduce Alejandro Fantino. El día de su debut Luis, prefirió no saludarla al aire y pidió “laburar”, Marcela dio su punto de vista e indicó: “No lo tomé como un desaire. Lo conozco. Es muy cómodo trabajar con él, no me la hizo difícil, dijo ‘no hagamos una novela’”. La relación no había quedado muy bien entre los panelistas, terminaron enemistados tras la también controvertida salida del periodista del programa Intrusos.