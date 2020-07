Nazarena Vélez reveló como vivió uno de los peores momentos de su vida

Nazarena Vélez se animó a contar otra de sus duras vivencias, en este caso, relacionada con su difunto marido, Fabián Rodriguez, quien se quitó la vida en 2014. La actriz contó en su canal de YouTube, como quedó en bancarrota, el video se titula “Cuando me quedé en la calle” y relata su situación por las deudas asumidas junto a Fabián. Entre lágrimas, confesó que se sentía “muerta en vida”. Favorablemente, y luego de un largo tiempo de lucha y apoyo de sus hijos, Nazarena pudo salir adelante con su productora de contenidos .

Vélez decidió comenzar el video junto a su hijo menor, Thiago Rodriguez, quien quiere ser youtuber y comenzó llevándose algunos elementos de la sala de grabación de su mamá. “La luche como todos, día a día, noche a noche. Pero una vez fue el golpe más duro. Me he quedado sin trabajo y la he remado. Nunca estuve al borde de quedarme en la calle o desesperarme. Soy muy buen productora, entonces, cuando era pendeja sabía que si se ganaba plata mostrando el culo, yo mostraba el culo y las tetas”.

Nazarena Vélez contó como fueron sus inicios y sus primeros desnudos

“Si tengo ganas de mostrar el oj… lo voy a hacer bien, yo salí en ca.. en Playboy, así como te lo cuento. Yo dije, si me voy a poner en tetas, en culo, que parece, que no parece. La diferencia económica era abismal mientras nadie me la tenga que poner, te muestro lo que quieras papurri. Con un respeto, no era que salía mi vagina así, per si ven mi tapa de Playboy, mis fotos están muy bien . Toda la producción fue mia, la estética fue mia, porque me costaba un montón ponerme en pelotas, aunque no lo crean” contó Nazarena Vélez.

La productora también recordó otros momentos donde la “cosificación de la mujer” estaba en su máximo esplendor. Habló de los desfiles de moda de Giordano, donde la vagina de las modelos, luego del desfile, eran tapas de revistas magazine. “Todo el mundo con la foto de la vagina de la modelo, (no quiso decir a que modelo se refería). Me acuerdo que los fotógrafos le enfocaron a una top model …la vagina, y estaban todos así, con la foto de la vagina de la modelo. Como cuando a Florencia De la V, le enfocaban para ver si se le vía el pito”.

Más allá de su carrera, Vélez necesitaba contar lo que había atravesado después de la muerte de su marido. “Cuando pasó lo de Fabi, yo me quedo en la ruina , nos quedamo en la ruina. Entonces yo empiezo a producir una obra que se llamaba Los Grimaldi . Fue un éxito tan grande.” Más tarde contó que Rodriguez hizo un mal negocio y se quedaron en la calle. “Ahí fue cuando tomó la drástica desición de suicidarse.

Finalmente, Vélez pudo superar la situación, “Ustedes imaginen la situación: viuda, 39 años, 3 hijos y mi marido, el hombre de mi vida, se acababa de suicidar y me echaron a la calle porque me quedé sin un centavo. Estaba prácticamente muerta en vida. Cuando escuché a mis viejos, sentía que no me iba a poder levantar más de la cama. Había sido un camión que me pasó. Me echaron a la calle, fue muy difícil. Cuando estás tan rota sentimentalmente fue tremendo pero pude salir adelante”.