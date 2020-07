No le perdonan ni a los muertos: intiman pago de impuestos en el Cementerio

Los vecinos de Alijilán se quejaron mediante nota porque el delegado municipal, Jorge “Kitún” Salas, intimó a los familiares a pagar los impuestos del cementerio con cifras que calificaron de irrisorias, no solo por la situación de emergencia sanitaria y económica que transitamos sino por el hecho de que figuran obras en los papeles que jamás se concretaron. El municipio no recepcionó la nota por esta en pandemia pero ¿para cobrarle impuesto a los muertos atienden?

El planteo de los ciudadanos de Alijilán es que no es momento de apretar o intimar a pagar impuestos en una situación tan delicada a nivel mundial y menos con cuestiones sensibles e íntimas como familiares fallecidos. La medida indignó a los vecinos que decidieron hacer una nota y firmarla, elevarla al Intendente de Los Altos, Rafael Olveira, para que tome conocimiento y ponga en su lugar al delegado, en caso de ser “Kitún” el problema o el de la idea.

“El delegado Jorge Salas en otra disposición nos intima el pago de cada uno de nuestros deudos fallecidos que descansan en el cementerio de Alijilán una suma que va desde los 1.200 pesos a los 12.000 pesos, montos que son totalmente irrisorios, además de ser imposible de pagar por cualquier miembro de nuestra comunidad”, expresa el escrito pidiendo al jefe comunal que tome cartas en el asunto por tratarse de un funcionario puesto políticamente por Olveira.

La cosa se pone complicada para el delegado en particular y para el oficialismo en general porque los vecinos le recuerdan al intendente que el Cementerio debería estar tapiado, porque así figura en los papeles desde 2013 pero sigue con una tela tipo zaranda. Para peor, el crecimiento patrimonial del delegado municipal Jorge “Kitún” Salas es bastante llamativo, propiedades, pileta, vehículos, terrenos, panadería. Un empleado que ingresó con una mano atrás y otra adelante.

La pandemia no afecta a los funcionarios que siguen creciendo mientras aprietan y estrujan a los vecinos que apenas sobreviven. Sin duda la realidad es totalmente distinta. No solo la situación económica es diferente, también los tiempos y la sensibilidad. La nota de los vecinos fue escrita el 19 de junio y presentada hoy en la comuna. Trascendió que el municipio no la recibió por estar en “pandemia”. ¿Para cobrarle impuesto a los muertos atienden pero para recibir una nota no?