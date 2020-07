No merecen el Caso Cero: video de picadas clandestinas en pandemia en Catamarca

Un video muestra el peligro de picadas clandestinas de motos en Fiambalá en plena pandemia. La policía pudo disipar a los motociclistas pero decidió no iniciar una persecución para no incurrir en un mal mayor. En el registro fílmico al que accedieron las autoridades se intenta identificar a las personas con el objeto de proceder al secuestro de las motos. Se iniciarían causas penales por las acciones temerarias de los protagonistas de estas carreras convocadas por WSP.

El oficial principal Julio Moreno le dijo a Radio San Francisco que “se disipó a los motociclistas de estas picadas pero por el riesgo a un mal mayor no se realizan persecuciones pero sí trata de identificar a las personas que están participando en este tipo de hechos a los fines de una causa penal correspondiente ya que no solo ponen en riesgo su vida sino la vida de terceros”. Las picadas clandestinas en las rutas de Fiambalá fueron el fin de semana pasado.

En el video se puede observar a dos personas haciendo picadas cuando se cruzan con alguien que va llegando a presenciar la carrera clandestina. Por supuesto, manejando a alta velocidad y sin casco, lo que representa un peligro para los improvisados pilotos y los espectadores. Si chocaban de frente se mataban. Las picadas se organizan vía WSP y la zona comprometida es el camino que conduce al Paso San Francisco, ruta nacional 60 (salida de Fiambalá hacia la Cordillera).

Al respecto, el oficial Moreno sostuvo: “Se recogen pruebas para tomar otro tipo de acciones como proceder al secuestro de estos vehículos por las acciones temerarias que los mismos realizan debido a que se convierten en potenciales armas”. La preocupación de las autoridades es porque se pone en riesgo la vida propia y la de los demás, precisamente por este motivo no comienza una persecución en atención a que muchas de ellas terminaron con accidentes y muertes.

La pandemia no pudo frenar actividades como las carreras de caballos y las picadas de motos en Catamarca. Eventos que llevan mucha gente, por ejemplo padres con sus hijos. Recordemos que las violaciones fueron constantes durante esta pandemia, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Los catamarqueños no merecen el Caso Cero, es pura Voluntad divina. Después algún gil dice que “no es María” sino “mérito de la política”, o que “Dios no existe”.