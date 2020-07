Vuelta a clases: ¿cuándo aprueban el protocolo?

La semana pasada, la cartera educativa de la nación anunció un protocolo para la vuelta a clases. Por esta razón, en la jornada de este jueves, habrá una reunión del Consejo Federal de Educación (CFE). La misma contará con la presencia de los ministros de las 24 jurisdicciones del país. El encuentro se desarrollará mediante videoconferencia y los funcionarios le darán aprobarán las medidas para el retorno de las clases presenciales.

NA informó que el documento fue presentado días atrás por el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, en conjunto con el Consejo asesor para la vuelta a clases y ya “cuenta con un amplio consenso entre todas las provincias que han participado en el proceso de elaboración”, informó el Ministerio. Según se indicó, se trata de “un acuerdo federal que retoma las recomendaciones del Comité de expertos”.

“Los protocolos conforman un trabajo con lineamientos que se adaptarán a las realidades locales. Los mismos están nutridos de la experiencia por la que han atravesado otros países en el ámbito educativo, como así también diversos sectores de la economía y la producción”, explicó la cartera en un comunicado. A su vez, educación aclaró que no hay una fecha concreta para la vuelta a clases.

El documento del Ministerio de Educación de la nación prevé dos instancias. Una previa a la apertura de los establecimientos para garantizar las condiciones sanitarias necesarias. La otra contempla el accionar cuando los establecimientos estén en funcionamiento, “siendo la situación epidemiológica de cada región el condicionante para la vuelta a clases“, según se aclaró.

La UDA ve imposible el regreso en agosto

El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, aseguró este miércoles que habrá “serias dificultades” para que las clases presenciales puedan retomarse en agosto próximo en los distritos en los que no haya coronavirus. Aclaró “las escuelas no están bien y tienen serias falencias a nivel de infraestructura”. “Deseo que se recupere la presencialidad, pero en 60 días la Argentina no podrá solucionar las históricas dificultades”, cerró.