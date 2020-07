Yanina Latorre vs Matilda Blanco

Yanina Latorre, visitó Corte y Confección, programa conducido por Andrea Politti y no esquivó los conflictos y se peleó con la jurado del reality, Matilda Blanco. Latorre se lució modelando una de las prendas de la participante (Leonela) del ciclo. Cuando llegó el momento de evaluar, cada jurado le dio su devolución a Leonela y llegado el turno de Matilda, ésta fue muy dura con sus comentarios y trato a Yanina de “madrina” y de “bailarina de cuarteto.” Dichos comentarios ofendieron a la invitada que dijo que la diseñadora era una maleducada total.

Luego, la esposa de Diego Latorre hacia muecas ante la cámara e insinuaba que Blanco era “mala”. “Igual ella me cae bien, cuando duerme. “Continuó diciendo la rubia. “Me gusta el short, pero la capa parece de madrina. O sea… es cuarteto” fue la frase puntual que provocó el enojo de la panelista. “Bueno pero soy yo la que lo está usando querida, no me visto de cualquier manera. Un poquito de Glamour” le respondía la periodista.

El enfrentamiento no terminó ahí y esta mañana ambas se cruzaron nuevamente en el programa de Ángel de Brito. “Si esto usa una madrina de cuarteto, entonces una chica joven ¿en qué va? En hilo dental” comenzó diciendo la panelista. A lo que la especialista en moda le respondió “Cuando te pones algo tuyo estás un poco más sexy que eso que te habían puesto. Yo no estaba de acuerdo.” Pero esta respuesta no terminó de convencer a Yanina sobre tan baja puntuación y le lanzó una frase muy polémica (de esas que tanto la caracterizan.)

“Vas mal predispuesta. Desde que llegué te vi con cara de cu…Yo creo que te da envidia que ellos puedan crear y vos no” sentenció diciendo. Desde que Blanco trabajaba en LAM la relación entre ambas ha sido muy tirante y en más de una ocasión vimos este tipo de enfrentamientos entre ambas. A pesar de la opinión de la estilista, Latorre se encontraba muy feliz con el diseño creado por la participante de Corte y Confección. Incluso lo llevó al programa de Ángel para mostrar que no se parecía en nada a lo que la jurado había dicho.

Corte y Confección es emitido por la pantalla del Trece a partir de las 14:30. En el show podemos ver a diez participantes entre los cuales se busca al mejor modista amateur de Argentina. La primera temporada comenzó el 14 de enero de 2019 y la tercera es la que vemos en pantalla actualmente. Matilda Blanco, Verónica de la Canal y Santiago Artemis son los jurados y Fabián Paz es el jefe de taller. Además los ex participantes Gerardo Casas, Fabricio Aumenta y Fernando Cuellar participan como VAR.