Berni: “Yo no fui a darle ordenes a la Policía Federal”

El pasado miércoles, el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a fase uno y los controles en los accesos volvieron a ser estrictos. Esto provocó grandes colas y demoras para ingresar de más de dos horas. En este contexto, se encendió la polémica. Sergio Berni se molestó por las filas y fue hasta el puente “La Noria”, para reclamarle al jefe del operativo. Este jueves, el ministro de Seguridad aclaró lo sucedido.

“Si usted está arriba de un puente y una ambulancia está 20 minutos para pasar y no puede pasar, y casi tenemos un parto en el medio del puente, me parece que es algo que hay que corregir”, manifestó Berni. El ministro dijo que no fue a hacer “ningún correctivo” al lugar sino que trabaja en la calle “todos los días”. Aclaró que trata de “solucionar los problemas” aunque no sean de su jurisdicción.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires afirmó que sabe “muy bien lo que es la cadena de mando y la cadena de comando”. A su vez, Sergio Berni, agregó: “Que uno que vaya a despertar a un efectivo que está durmiendo, que tiene la responsabilidad de poner orden no es dar una orden. Es llamarle la atención a un funcionario que debe cumplir una obligación, más aún en este contexto”.

Consultado sobre los dichos del secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba, quien consideró que actuó de manera “irresponsable” al concurrir a un control que llevan adelante fuerzas que no responden a él, Berni dijo que no se pelea “con nadie”. Afirmó que trabaja “para que los bonaerenses transiten de la mejor manera posible esta situación excepcional que es la pandemia”.

“Soy de aquellos que creen que nuestra obligación es facilitarle la vida a los bonaerenses, no complicársela”, agregó. “Cuando en un control puede haber algún error hay que arreglarlo rápidamente, no es una vergüenza corregir un error, todos nosotros corregimos permanentemente errores”, continuó. Finalmente, Berni dijo que no tiene “ningún cortocircuito” con los funcionarios de seguridad nacionales.