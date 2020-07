Diego Maradona “Por plata no se compra el corazón de nadie”

Hace instantes, Diego Maradona habló en exclusiva con Intrusos. El programa de América, compartió un video del diez contestando a todos sucesos que han ocurrido en torno a su vida en las últimas semanas. El mensaje va dirigido a sus seguidores por un lado y la otra parte es para sus hijas Dalma y Gianinna Maradona. Con quien como ya sabemos se encuentra enfrentado por los dichos sobre su salud por parte de ellas luego de que se filtrara el primer video del escándalo.

“¿Estaba muerto no?” comenzó diciendo duramente Diego, “¿Y ahora que dicen? ¿Qué van a decir ahora? Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie.” expresaba en un tono agitado, ya que por confirmación de su entorno se sabe que “D1OS” ha vuelto a entrenar. Y que volvió a correr a poco más de un año de su operación de rodilla.

“Maradonianos, los adoro, los quiero. Siganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca, ahora tampoco. Aunque me quieran bastardear.” comentó el Diego a sus fanáticos en este potente mensaje. “La gente que tengo alrededor mio es la gente que yo quiero, la gente que me hace bien” cerró diciendo (este último comentario fue en claro reclamo a los que culpan a su entorno de ser una mala influencia para el ex jugador) demostrando entonces que es él quién decide, quién si y quién no está junto a el.

La filmación, muestra a un Diego Armando mucho mas entero, en mejores condiciones que los anteriores que pudimos ver. Volviendo a entrenar, parado firmemente en el patio de su casa y consciente de lo que dice. Sin “guiones” de las personas cercanas, que podrían obligarlo a decir lo que ellos quieren que diga ( comentario que ha surgido más de una vez). Otra información que se conoció en Intrusos es, que por el momento, el entrenador no va a dar notas pero que posiblemente se comunique por sus redes sociales (quizás por un Instagram Live) por lo cual hay que estar muy atento a sus redes.

Dalma Maradona habló en sus redes sociales, luego de haber tenido una charla con su papá en el día de ayer y aparentemente conocía la existencia de este video que compartieron en el programa de espectáculos. Por lo cual publicó en sus historias de Instagram una picante frase: “Prepárense para el show del sábado” pensando que su padre compartiría este material el fin de semana, pero luego de ver el video en Intrusos, la hija de Claudia Villafañe publicó: “¿Se adelantó el show para hoy? SI, me parece que sí.”