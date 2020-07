Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia es la nueva panelista de Pampita Online, el ciclo televisivo de Carolina Ardohain transmitido por NET TV. Ayer fue su primer día y manifestó estar muy nerviosa, puesto que es la primera vez que ejerce ese rol. Durante el programa le hicieron una nota a Yanina Latorre en donde la conductora le pidió que le de un consejo a Charlotte, pero la respuesta fue inesperada.

Al escuchar la petición, Latorre replicó tajante: “No me gusta Charlotte como panelista. Me parece que no tiene contenido y hace que después el resto quede mal”. A lo que Pampita la contradijo recalcandolé que: “Hay que darle lugar a gente nueva, este camino se hace aprendiendo”. Pero Yanina con muy poca paciencia contestó que “¿por qué se tendría que renovar si hay gente que lo hace excelente?”.

Caniggia por su parte se quedó callada, esperando a que termine el móvil. No obstante, la angelita continuó denigrandolá: “¿Sobre qué puede opinar si no sabe ni quién es Napoleón Bonaparte?”. “No hablamos de Napoleón, hablamos de actualidad”, declaró Pampita en tono de burla, quien a su vez, se encuentra en una guerra con Mariana Brey, compañera de piso de la mediática.

Luego de un par de minutos la conductora despidió a Latorre, y le preguntó a la hija de Mariana Nannis por su opinión. Charlotte respondió con su carisma de siempre y un poco de ninguneo: “A mi me cae re mal Yanina, me parece una vieja que está mal de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”. Y concluyó: “No puede opinar de nada si vive hablando pavadas”.

Más tarde al escuchar la contestación, Yanina le respondió a través de Twitter: “Es una maleducada. Pobrecita. Y quiere ser panelista”. La modelo por su parte defendió al aire a su nueva incorporación: “Nosotros acá estamos chochos que empieza Charlotte. Uno tiene que animarse siempre a hacer cosas nuevas”. La integración de la joven dará mucho de que hablar.