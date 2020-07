¡Furiosa! Nicole Neumann apuntó contra los carnívoros

Nicole Neumann, reafirmó su vegetarianismo y amor por los animales cuando arremetió nuevamente contra los consumidores de carne luego de que se publicara una noticia en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) donde el científico chino Liu Jinhua, de la Universidad de Agricultura de China habló de una nueva cepa de gripe porcina. Neumann ya había declarado en alguna oportunidad que seguir consumiendo animales traería más problemas como el que ha ocasionado la pandemia del Covid-19. Por esto, al ver la noticia del nuevo descubrimiento no dudó en apuntar contra los carnívoros.

“¿Vas a seguir haciendo las cosas sin medir las consecuencias? Priorizando un capricho “gustativo” a la salud del planeta, tu casa, ¿y del mundo entero? ¿Queres un mundo con barbijos, miedo y miles de muerte por esto?” comenzó escribiendo en sus historias Nicole. “Seamos la primera generación en terminar con la explotación animal o desapareceremos de este mundo. ¿Lo tienen claro o necesitan más muestras? ¿Más muertes? Cerró reflexionando en su mensaje.

Neumann, abandonó el consumo de animales hace ya muchos años y es una de las famosas que vemos que constantemente se encarga de promulgar el respeto por los mismos, pedir que se respeten sus derechos y comentar los daños que produce para nuestra vida continuar con su consumo. También a contando que en su casa no solo ella, sino sus hijas comparten la misma forma de alimentación, (aunque en la casa de su papá si lo hagan) ella ha tratado de explicarles e inculcarles sus valores para que el día de mañana Sienna, Allegra e Indiana puedan decidir sobre lo que es mejor para sus vidas.

Además de las historias que compartió en Instagram, la modelo publicó en su cuenta de Twitter un polémico comentario que causó indignación entre algunos de los usuarios de esta red social. “Sigan con el asadito nomás “escribió en su cuenta con una imagen de distintos portales que comentaban sobre esta posible propagación de un nuevo virus. Muy enojada ante esta situación la panelista de Nosotros a la mañana continuó diciendo “Los negadores vayan a discutir a los especialistas y cadenas de noticias internacionales a ver si se animan y tienen argumentos, evidencia, hechos.”

Ante toda esta situación, en el programa del que participa la rubia se debatió sobre lo que pasaba y hablaron con el doctor Conrado Estol. “Es un virus de origen porcino de los últimos días, ya tuvimos experiencia en el 2019. No fue tan grave como se pensaba en aquel momento. No tengo datos de que se haya dispersado, que es lo que se llama factor k, no es pandemia” comenzó diciendo el profesional. “Tengamos cuidado con la naturaleza. Tomemos una frase que suena metafórica o que suena a libro, pero estamos acá de visita. Somos huéspedes…Tenemos que respetar un poco la naturaleza y la devastación ecológica que tenemos, porque evidentemente hace algo que rebota y que nos daña.”

Los negadores,vayan a discutir a los especialistas y cadenas de noticias internacionales a ver si se animan y tienen argumentos…..evidencia,hechos pic.twitter.com/jCX3sI4IhG — Nicole Neumann (@nikitaneumann) July 1, 2020

Sobre la reflexión del médico, Nicole Neumann se mostró agradecida. “Muchas gracias doctor, porque lo digo yo y mucha gente se burla de las cosas que digo. Que lo diga una persona como usted, que es una eminencia, es importante. Todavía hay gente que no lo quiere ver, que lo niega.” Le expresó la ex de Poroto Cubero ante los constante comentarios de la gente, que cuestiona su forma de pensar.