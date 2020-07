¡Insólito! El desopilante chiste de Paula Chaves que tuvo que salir a aclarar

Paula Chaves transita sus últimos días de embarazo y lo comparte en sus redes sociales. Tiene una familia muy contenedora y ansiosa por la llegada de Filipa, por esto muchos de los videos y posteos que comparte la modelo son junto a su marido, Pedro Alfonso y sus dos hijos, Olivia y Baltazar. En las últimas horas vimos a Paula en un gracioso video junto a su hijo varón donde le pedía que la dejara descansar porque se estaba preparando para una “situación trascendental”, por lo cual más de uno pensó que Filipa llegaría al mundo en las horas siguientes.

Sin embargo esto no fue así, por lo que subió otra imagen en modo de broma con la frase: “Semana 44, Ah re…” para los que están dentro del mundo de las redes sociales, el significado de “Ah re” es muy claro, pero para las personas que no conocen tanto este término es totalmente desconocido. “Ah re” es una frase que se utiliza en modo de chiste, diciendo una frase de algo que no es real y se le agrega al final, para que justamente el chiste quede claro. Al parecer entre los seguidores de Chaves, muchos usuarios desconocían el término.

Por lo cual tuvo que salir a través de Twitter a aclarar que lo que estaba diciendo era un chiste (porque un embarazo no puede durar 44 semanas). Incluso varios portales no chequearon el tiempo de duración de un embarazo y levantaron el comentario que hizo la modelo como verdadero. “No chicosss! Era una joda! No se llega a la semana 44 de embarazo” escribió en su cuenta, citando un tweet de quienes habían compartido la cómica frase.

Noooo chicossss! Era una jodaaa! No se llega a la semana 44 de embarazo🤪 https://t.co/WR81TXCGuO — PAULA (@paulitachaves) July 2, 2020

“Cuando se toman todo muy literal”, “El embarazo eterno”, “Paula dales clases por favor, son increíbles”, “Todos con biología a marzo”, “Se hace rogar Filipa” fueron algunos de los comentarios de los fanáticos que se sumaron a la broma de la actriz. La conductora de Bake Off Argentina fue noticia hace algunos días cuando se habló de la polémica que gira en torno al programa que conduce, cuando se cuestionara si una de las participantes es o no pastelera profesional.

Si bien en un principio optó por no hacer declaraciones cuando Telefe sacó el comunicado oficial de las investigaciones que se están realizando para verificar si es cierto o no lo que se dice sobre la concursante del programa, Paula citó el comunicado y pidió tranquilidad a los fanáticos del programa que se encontraban muy enojados con el episodio. Este domingo, a las 22:30 se emitirá la gran final del show.