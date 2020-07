Jimena Barón “Un mimo y un reconocimiento que evidentemente estaba necesitando, en un año que clavó los frenos sin aviso”

Ayer por la tarde, Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con una increíble noticia. La artista subió un carrete de imágenes a su cuenta de Instagram, donde les contaba a todos que su canción “La Cobra”, ha recibido 2 nominaciones a los premios Gardel. La primera, como mejor álbum pop y la segunda a canción del año. Sin dudas la noticia llega en un momento difícil por la cuarentena, que vuelve a su primera fase en Buenos Aires debido al pico de contagios y obviamente por la pandemia en general, que tanta incertidumbre nos genera.

“Cuando costaba pensar que el 2020 no es un año de mier…, llegan dos nominaciones a La Cobra, mejor álbum pop y canción del año. Con esto, llanto con nudo y congoja. Un mimo y un reconocimiento que evidentemente estaba necesitando. En un año que clavó los frenos sin aviso, que nos cerró el telón de una cachetada, que tiene un horizonte que parece infinito, que a pesar del privilegio de dormir calentita y tener morfi se extraña todo mucho, muchísimo.” Comenzó contando la cantante en su posteo.

“Me agarra sensible, en plena cientena donde todo se valora más, se añora con amor pero melancolía. Cobra de mi corazón, mi piel y mis entrañas que me cambiaste para siempre; gracias.

Me costaste vida, años de desenredo, lagunas de lágrimas, zambullidas al vacío, desilusión, enojo, de ese que duele en el pecho, ilusión de papel, más enredo en el alma, murallas en el corazón, alarmas, alertas, amor, mío, propio, aceptación, perdón, a mí, por no quererme lo suficiente y promesas, a mí, nunca más.” Continuó diciendo.

Su reconocido tema musical salió el año pasado, en un disco que lleva el mismo nombre junto a 7 hits más. Desde un principio la canción se viralizó rápidamente y su video tuvo más de 2 millones de reproducciones en su primer día. Hoy, su disco es disco de oro y de platino y el hit, también es canción de platino. La carrera musical de la artista es bastante recién, ya que comenzó en 2017 pero Barón supo posicionarse sin problemas dentro de la industria y ha tenido varios éxitos desde entonces. Otro ejemplo de esto es su sencillo “La Tonta”, que al igual que “La Cobra” desde un primer momento tuvo gran aceptación por parte del público.

“No sos ni un premio, ni el reconocimiento, ni la gira de mis sueños, ni el público perfecto, ni los viajes, ni nada de eso. Sos mi más hermosa cicatriz. Sos el recuerdo de que lo que dolió, dolió tanto, que sí, tuvimos que enojarnos y defendernos con colmillos. Mi límite, mi memo, mi guardiana. Jamás se vuelve donde se dejó de brillar, donde el alma se opaca, tanto, que cuando te miras al espejo ya no estás…Te quiero cobra y te debo casi todo. Gracias a los premios Gardel por estas nominaciones que me llegan muy profundo por todo esto que es “La Cobra” para mí.” Finalizó diciendo Jimena.

Claramente la llegada de estas nominaciones han tocado los más profundos sentimientos de la artista y un momento de tanta felicidad en medio de la incertidumbre y el miedo representan mucho más que en cualquier otro momento. Jimena es muy cercana a sus fans, comparte todo lo que puede con ellos. Sobre todo en redes, donde contesta comentarios, sube fotos, videos, su vida diaria y que en más de una oportunidad tanta exposición, le ha jugado en contra cuando se ha convertido en el blanco de todas las críticas. Pero a pesar de eso no deja de mostrarse, porque en cierta medida es una forma de agradecimiento con ellos y de estar cerca para devolverles tanto amor brindado.