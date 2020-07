Jorge Rial habla de una nueva grieta periodística

Pareciera que Jorge Rial y Cinthia Fernández compiten por el primer puesto al más polémico. Todas las semanas se los identifica con un conflicto nuevo. Por su parte, el conductor de Intrusos hace un mes y medio discutió con Marcela Tauro y ayer vivió una situación tensa con Adrián Pallares. Ahora critica a los periodistas a través de Twitter por seguir creando grietas en el país.

Argentina se encuentra hace varios años dividida en dos grupos políticos, los kirchneristas y los antikirchneristas. Rial dilucidó una nueva: la grita periodística. Así lo expresó en su cuenta de la red del pajarito: “La grieta periodística ahora es contar quién tiene más muertos, si Capital o Gran Buenos Aires. No pueden frenar su espíritu canalla ni en medio de una tragedia”.

Los usuarios no opinan lo mismo y se lo hacen saber respondiendo a su publicación. Entre ellos, @AlePiana, quien expresó de manera irónica: “Justo vos que no aportás nada para ampliar la grieta. Ahora lloras. Vaya a dormir, señor”.

La grieta periodística ahora es contar quien tiene más muertes, si Capital o Gran Buenos Aires. No pueden frenar su espíritu canalla ni en medio de una tragedia. — JORGE RIAL (@rialjorge) July 1, 2020

Es sabido que el periodista no apoya mucho a los grandes medios del país y que a su vez es antikirchnerista. Así lo manifestó en otro tuit, en el cual se burla del ex presidente Mauricio Macri y se alegra por cómo actúa la justicia contra él. El Destape publicó una nota donde menciona que Macri salió tercero en un torneo de bridge mientras las causas judiciales lo rodean. Rial lo citó y comentó: “No todo es malo #BuenViernes para todos”.

En relación a otra polémica, luego de un mes y medio de abandonar Intrusos, Marcela Tauro habló sobre su renuncia luego de discutir con Jorge al aire por no querer revelar su fuente. En “Esto no es Hollywood”, el ciclo que conduce Fernanda Iglesias por Radio del Plata, confesó que Rial la maltrató. “Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije ‘¿por qué pasa todo esto?’”, declaró la panelista.