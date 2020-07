Lizardo Ponce se suma al escándalo entre Pampita y Mariana Brey

En los últimos meses los famosos se encuentran muy susceptibles. Al principio de la semana Pampita Ardohain volvió a conducir su programa en NET TV y no paró de ser el centro de atención. El pasado miércoles protagonizó una discusión con Mariana Brey al aire en Hay que ver, que dejó a todos mudos. Por su parte, Lizardo Ponce no se quedó afuera de la polémica.

La guerra comenzó cuando Brey, invitada en el programa de Listorti, afirmó que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una agitada y hasta violenta discusión con la empleada doméstica de Pampita. Molesta por esta versión, la conductora la acusó de difamadora, mentirosa y le recomendó que “se dedique a otra cosa”.

Al día siguiente, Pampita citó a una supuesta cuenta de Twitter de la angelita, que en realidad era un perfil falso, en donde se mostraban capturas de una conversación entre la famosa y Jorge Rial. “No te metas conmigo que sé lo que hiciste con tu hijo”, decía el mensaje de la modelo. Más tarde borró la publicación y se justificó diciendo: “No lo puse yo, me deben haber hackeado”.

Todxs hackeadxs 😱 — lizardo (@lizardoponce) July 2, 2020

En este momento aparece Lizardo en el plano. El instagramer posteó en su cuenta de Twitter: “Todxs hackeadxs”. Haciendo una clara alusión a la reacción de Ardohain y Brey, quien no se quedó atrás. En el programa de De Brito, Mariana se defendió: “Ese chat lo subí yo a mi Instagram, pero en Twitter lo compartió un usuario con mi nombre que no soy yo”.

Luego apareció una lluvia de comentarios de distintos usuarios que apoyaron al integrante de Yanardo. Entre ellos, Nati Jota: “Le voy a mandar un mensaje al que me gusta preguntándole si quiere romper la cuarentena y después le voy a decir que me jaquearon”. Ponce le replicó a la influencer: “Te sigo amiga, vamo juntis”. Posteriormente no realizó más comentarios acerca del tema, pero parece ser que la pelea entre las famosas dará de que hablar para rato.