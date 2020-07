Los argentinos tienen ahorros por casi 223 mil millones de dólares

En la jornada de este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sacó un informe revelador. En el mismo, la entidad aseguró que los argentinos acumulan ahorros por casi 223 mil millones de dólares. El INDEC aclaró que gran parte de ese dinero está depositado en cuentas en el exterior. Igualmente, explicó que el resto se encuentra en cajas de seguridad y en lo que se conoce como “colchón”.

NA informó que comparado con el primer trimestre del 2019, esos ahorros en dólares crecieron 17,1%. De acuerdo con la estadística del INDEC -elaborada también con datos del Banco Central-, a semejante volumen de fondos, que superan la mitad del Producto Bruto del país, se llega incluyendo depósitos de residentes. También lo atesorado en cajas de seguridad u otros mecanismos. Incluye operaciones legales en el mercado de cambios.

La cifra no incluye las operaciones en bonos y acciones en moneda extranjera, y tampoco propiedades u otros valores que los argentinos tienen el exterior. En el primer trimestre del año, los ahorros crecieron u$s 1.850 millones, desde los u$s 220.957 millones registrados en el cuarto trimestre del 2019. Si se tiene en cuenta la inversión financiera de las empresas, la suma asciende a 322.636 millones de dólares.

En marzo del año pasado los ahorros llegaban a u$s 190.265 millones, por lo que en un año aumentaron en u$s 32.546 millones. El registro del primer trimestre del año triplica las obligaciones que el gobierno está negociando con los bonistas extranjeros. Supera en u$s 50.000 millones el monto de la deuda externa bruta total que alcanzó los u$s 274.247 millones en el mismo período.

Entre 2016 y 2019 la dolarización, y fuga de capitales alcanzó los u$s 86.199 millones, que se financiaron con más deuda. Según las cifras oficiales, en esos cuatro años la deuda pública aumentó en u$s 82.400 millones. Al cierre de 2015 era de u$s 240.665 millones, mientras que a fines de del año pasado ya alcanzaba los u$s 323.065 millones, en virtual cesación de pagos. Todo acompañado por una disparada muy fuerte en la cotización del dólar en la última década.