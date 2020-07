Mica Viciconte rompió en llanto ante las acusaciones de maltrato a las hijas de Cubero

La cuarentena por la pandemia de coronavirus agrandó muchísimo más la grieta entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. El ídolo de Vélez denunció penalmente a la modelo por no darle a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, el día que tenían pautado. Nicole hizo duras declaraciones y Mica Viciconte fue blanco de graves acusaciones. Karina Iavícoli difundió en “LAM” el mensaje que le envió Neumann: ” Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques’. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con las tareas”.

Ante esto, Viciconte habló en “El show del problema” y hasta se quebró: “A raíz de ese audio, me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad. Yo lo llamé a Hoppe. Él vio en Carlos Paz, porque hemos convivido tres meses, (mi trato con las hijas de Fabián), y me pidió disculpas. Pero el hecho está en que eso salió y a mí me hicieron mierda. Alguna persona que vio el programa puede dudar que tenga una actitud agresiva con las personas” dijo la ex Combate, visiblemente quebrada por la situación. Micaela no puede hablar de Nicole, porque cada vez que la nombra debe pagar una multa en dólares.

Luego, desde un móvil, Fabián dijo: “Verla así me entristece mucho, me agarra impotencia. Una cosa es lo que dicen las nenas y otra los grandes. Si vos pones una medida cautelar para no exponer a las nenas, no podés mandar ese tipo de audio. ‘Las nenas me dijeron, las nenas me dijeron’. Las estás exponiendo permanentemente. Ahí es donde uno se indigna, más con estos dichos que son erróneos. Ya sabemos cómo es el trato de Mica. Los dos venimos de familias muy amorosas” manifestó desde el living de su casa desde dónde estaba realizando la salida en vivo.

“Desde ayer que Mica no está bien. No comió, traté de hablar con ella, la está pasando muy mal con todo lo que pasó en Hay que ver. Indigna, yo sé que Mica es un amor de persona, conmigo, con mi familia, con mis hijas, con sus amigos. Me indigna. Yo trato de no exponerme demasiado, porque tengo una medida cautelar que me limita a hablar de algunas situaciones. Justamente esa medida cautelar se puso para que no se viera el amor y el afecto que se tienen Mica y mis hijas. Hoy es el cumpleaños de mi hija menor, me correspondería estar con ella, pero tengo que actuar por la vía legal, esta es la segunda denuncia que hago por impedimento de contacto. No me queda otra, ya rebalsó el vaso”.

Cubero continuó muy molesto con sus declaraciones y más al ver llorar a su novia al aire, eso también lo sensibilizó. “Mica se ve muy afectada, más allá de que yo vengo golpe tras golpe. Públicamente la que se la lleva es ella, no hay nada concreto ni nada lógico de lo que se dijo ayer. Denise le consulta a la íntima amiga de Nicole, que dice un montón de cosas que no son ciertas. Yo se muy bien cómo es la relación entre mis hijas y Mica. Es todo muy indignante”, agregó Cubero. Los problemas entra la ex pareja no son nuevos, pero sin dudas las perjudicadas por este raid mediático sin dudas son las menores de edad.