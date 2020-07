¡Qué crueles! los integrantes del jurado del “Bailando por un sueño” se reunieron pero sin Pampita

Ángel de Brito, Moria Casán, Marcelo Polino y Pampita supieron participar todos juntos como colegas dentro del jurado de ShowMatch. Luego, los encargados de puntuar a los participantes del bailando fueron variando y el último jurado que supimos ver fue al que conformaban Polino, Ángel, Pampita y Florencia Peña. Hace 2 días, de Brito compartió en su programa una foto con sus antiguos colegas pero la reunión era sin Pampita.

En la postal vemos a los 3 famosos respetando la distancia social y usando barbijos, pero como siempre muy cancheros. Cada uno con su look característico. Moria vestía una campera plateada inflada, gorro, lentes y llevaba su cartera envuelta en papel transparente también en modo preventivo. Polino usaba un total look celeste y Ángel el típico saco y corbata que solemos verle a la hora de conducir.

Las angelitas trataron de descifrar el motivo de esta reunión, pero el jurado del bailando explicó que aún no estaba autorizado a contar nada. Obviamente no fue un encuentro con fines sociales (no están permitidos por el confinamiento) y contó que en no solo estaban presentes ellos tres, sino que había mas gente con ellos. En la postal, hay una cuarta persona, pero fue tapada con el logo del nombre del programa, porque mostrándola se conocería lo que todavía no hay que contar.

¿Qué pensará Pampita de esto? ¿Se enojó por las reunión de la que no participó?.Si bien el conductor dejó muy intrigadas a sus panelistas, estas festejaron que cuando se conozca el proyecto tendrán la primicia, el contenido y las exclusivas de todo lo que involucre. “Esperemos que si” les contesto él súper misterioso.

Algunas personas sugieren que esta foto podría tener que ver con el comienzo del cantando 2020, que como ya sabemos Ángel de Brito va a conducir. Y se especula con que Moria y Polino formen parte del jurado. Pero la realidad es que hasta el momento solo hay participantes confirmados y el nombre de Laurita Fernández, quién acompañará al jurado del bailando como co-condcutora. Pero respecto a los nombres del jurado aún no sabemos nada.