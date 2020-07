Santiago Maratea se animó a blanquear sus sentimientos hacia Lizardo Ponce

Franco Torchia entrevistó a Santiago Maratea en un vivo de Instagram y no dudó en consultarle por la relación con Lizardo Ponce. Son muchos las fanáticas que desean que la buena onda que muestra entre los que dan que hablar en la farándula. El video de la nota fue reproducido por Confrontados, el programa que se emite por Canal 9 de Buenos Aires en el que Santi habló sin tapujos. “Obvio que me sentí seducido (por Lizardo) y muy acompañado en un momento por él”, declaró.

“Evidentemente conocí a un tipo de persona que yo no conozco. Yo intenté explicar esto en algunos vivos, creo que nunca pude, y se lo expliqué a él por Facetime… creo que Lizardo tiene mucho sentido en mi vida ahora. No me parece una casualidad. Entonces, para mí, es alguien que está lleno de significados”, agregó, un poco tímido. Lizardo (que es panelista del ciclo) sonrió al escucharlo y le devolvió el gesto: “Obviamente es lindo escuchar que digan eso porque de mi parte fue igual, es como que fue mi compañero en la cuarentena”.

“Realmente es distinto conocer a alguien cuando estás encerrado en su tu casa. Yo lo considero un amigo y lo quiero mucho”, cerró Ponce, dejando en claro el cariño que logró despertar Santiago en él. Recordemos que Maratea generó polémica al ir al programa de Lizy Tagliani donde había publicado una serie de stories en las que anunciaba que iría al canal “re loco”, es decir, bajo los efectos de la marihuana, pero decidió usar las instalaciones de Telefé para fumar un poco más.

Lizardo intentó defenderlo ya que su colega Augusto Tartúfoli lo calificó de “nabo” y comparó a la actual generación con la de su abuelo, que a los 28 años de edad estaba en la guerra. “Prefiero fumar porro y no matar gente como tu abuelo”, respondió Maratea en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve fumando un cigarrillo armado. Pero la polémica más grande grande fue la que se desató a partir de los dichos de Casella en torno a lo ocurrido en Telefe.

“No pienso estar mucho más tiempo en la tele, pienso en un retiro más o menos próximo, pero cuando me preguntan ‘¿Por qué creés que no salen nuevos valores? Y ahí lo ves”, dijo el conductor de Bendita TV . “Muchachos que para mi gusto están totalmente sobrevaluados. Nosotros no vamos a criticar a nadie, haga lo que haga, pero exponer esto en un medio de comunicación es una cag… No está bueno esto en televisión, no se boludea con esto porque vos no sabés quién te está viendo o escuchando en la radio, solito, en la habitación de su casa”. Cerró el conductor.