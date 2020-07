¡Se sinceró! More rial contestó todo

More Rial, es una joven que sin lugar a dudas no tiene pelos en la lengua. Siempre que la escuchamos hablar ha sido sincera y se muestra tal cual es. Sin caretas y sin que le importe lo que los demás van a decir. Siempre activa en las redes sociales, comparte muchos momentos con sus seguidores. Por medio de los vivos, contestando comentarios o a través de las historias.

En esta oportunidad, la hija de Jorge Rial, utilizó las encuestas de las historias de Instagram para que la gente la conozca un poco más. “Se aceptan todo tipo de preguntas” decía la frase que acompañaba la selfie que subió. Enseguida pudimos ver las diferentes inquietudes de los fanáticos sobre la vida de la mediática.

Le preguntaron por su edad, por su personalidad, ya que muchos dicen que se la cruzaron en más de una oportunidad y siempre se mostró muy simpática y con 0 aire de diva. Hubieron algunos piropos, consultas sobre su estética pero las que más llamaron la atención fueron en las que se refiere a su estado civil, al papá de su hijo y a como se toma las críticas.

“¿Sentís que la gente te agrede mucho?” le consultaba un usuario. “Si pero pobrecitos, ellos no saben que a mi ya no me afecta” respondió ella. “¿El papá de tu hijo lo ve al nene?” era otra de las preguntas. “Facu es un papá muy presente, ahora por la pandemia no puede porque el vive en Córdoba pero lo llama todos los días y es lo único que voy a responder sobre él” sentenció fríamente.

Ante la pregunta reiterada sobre si se considera creída, Rial dijo que es una persona súper sencilla, que se adapta a todas las situaciones que le tocan vivir. “Todos los que me conocen saben como soy. Me tildan de creída, asquerosa, pero si me conocieran realmente sabrían como soy”. Respecto a la vida amorosa de la hija del conductor de Intrusos, respondió que esta soltera, “Pero con más tiros que un sicario” bromeó un usuario. Sin embargo ella siempre deja a entrever que sus posteos van dedicados a alguien, con el uso de picantes y llamativas frases.