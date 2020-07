Darío Barassi tiene un nuevo desafío profesional

Los canales de televisión están pensando mucho como brindar entretenimiento de calidad a la gente que está en su casa sin tener que repetir programación y con la salida de algunas novelas por no poder grabar. Este es el caso de El Trece, que como toda la industria, de a poco comenzó a reinventar sus ideas. La primera confirmación es la suma el “Cantando por un sueño” a la programación, que vuelve después de 8 años fuera del aire. Ahora, se conoció la noticia de que Darío Barassi, formará parte de los artistas en pantalla, con un programa que vuelve luego de 17 años fuera de la pantalla chica de los argentinos.

Se trata de “100 argentinos dicen”, que será producido por BoxFish, la misma productora del programa “El gran premio de la cocina”, que se emite también por canal trece. El formato del show, será el mismo que el del programa original “Family Freud.” Veremos a los participantes enfrentarse y responder preguntas de interés general formuladas por la gente. En esta versión, 100 argentinos responderán primero a las preguntas y las respuestas de los participantes del ciclo, deberán coincidir con lo que dijo la gente en la calle.

La familia que acumule mayor cantidad de acierto va recibiendo puntos y será la ganadora la que reciba mayor cantidad de respuestas correctas. La conducción de esta nueva apuesta del canal, estará a cargo del actor y cómico Darío Barassi, que se enfrentará a un nuevo y diferente paso en su carrera profesional. La primera emisión hace años atrás estuvo a cargo de Monchi Balestra y fue un éxito que logró meterse en las casas de los argentinos y logró divertirlos. Ese es el principal desafío de este programa, que llega en medio del coronavirus, con la misma intensión que años atrás. Lograr sacarles una sonrisa a las personas que están en casa.

Todavía no se ha confirmado cuando ni en que horario se emitirá el programa, pero algunas de las preguntas a las que responderán los invitados serán: ¿Cuál es la figura argentina más seguida en redes sociales? ¿Qué achura no puede faltar en un asado? ¿Qué cosas prestás y nunca te devuelven? Los interesados en participar harán un casting que se realizará a lo largo y ancho de nuestro país.

Respecto a esta nueva propuesta de trabajo, Barassi dijo estar muy contento, entusiasmado y que representa un gran desafío para él.”A mí el formato me gusta, me gusta mucho. Lo vi con Monchi cuando era más chico, me entretenía, jugaba bastante desde mi casa y espero que pase eso. Espero que la gente se conecte, que tenga una hora de entretenimiento, de distensión, que participe, que juegue. Además me gusta mucho vincularme con los participantes. Disfruto mucho el mano a mano con las familias que vayan a participar, así que estoy muy entusiasmado “aseguró Barrasi en una entrevista que realizó con el diario La Nación.