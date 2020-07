Educación: centros estudiantiles de Tafí Viejo participaron de un encuentro virtual

La educación sufrió grandes cambios durante el contexto de pandemia. Esto llevó a repensar las herramientas educativas y la forma de educar. Por este motivo, en la ciudad de Tafí Viejo se llevó a cabo un encuentro encuentro virtual para hablar sobre esta temática. La reunión estuvo a cago de la directora del Servicio Local de Niñez y Adolescencia, Sofía Solórzano, y participaron los centros estudiantiles de las instituciones del municipio. Este encuentro tuvo como finalidad implementar políticas para mejorar la calidad educativa.

Mejorar la calidad educativa

A través de este espacio, expusieron la situación educativa en el contexto actual provocado por la pandemia de covid – 19. Además, la referente del área dialogó con los alumnos sobre los diferentes puntos de vista e iniciativas para mejorar la educación. Cada participante brindó ideas sobre acciones a realizar para garantizar la continuidad de las clases virtuales durante la suspensión de la actividad presencial en todas las instituciones educativas del territorio argentino.

“Cada año por pedido del Intendente, desde la municipalidad de Tafi Viejo organizamos instancias con los chicos de los Centros de Estudiantes, siempre el trabajo articulado y en conjunto fue muy fructífero, sostuvo Solórzano. La referente explicó que el contexto de pandemia llevó a buscar nuevas formas de comunicarse y estar cerca de los alumnos. Por este motivo, este año se llevó adelante el Primer Encuentro de Autoridades de Centro de Estudiantes virtual.

“Consultamos con los chicos cual es la situación en sus escuelas, la idea es poder articular instancias que estén permitidas y sobre todo potenciarlos a ellos como líderes en sus escuelas para que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo puedan seguir adelante con sus gestiones dentro del Centro de Estudiantes”, explicó la directora del Servicio Local de Niñez y Adolescencia. Durante estos tiempos, el Ministerio fomenta las acciones entre todos los que forman parte de la familia educativa en pos de mejorar la educación.

Educación informó sobre el protocolo para el regreso a clases

A pesar de la suspensión de las clases presenciales en las diferentes provincias del territorio argentino, los funcionarios continuaron trabajando para analizar la situación de la educación. Después de varias asambleas virtuales, se aprobó el protocolo de vuelta a clases presenciales. Este contempla que las escuelas deberán garantizar la seguridad e higiene. También establece cambios en el trabajo del personal no docente para que su tarea no ponga en riesgo la salud de los alumnos. Y por último, no habrá salones abarrotados, sino que la asistencia será alternada por grupos de alumnos y alumnas.