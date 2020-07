Jésica Cirio respondió a las críticas por sus cambios estéticos

El aislamiento por coronavirus ha venido recargado de obstáculos para la modelo y conductora Jesica Cirio. Hace algunos días vivió semanas difíciles junto a su familia por el contagio de coronavirus de su marido, Martín Insaurralde. En este caso, tuvo que salir a contestar luego de que los heaters continuaran criticando su imagen, y aunque dijo que no le molesta lo que dicen de ella, se tomó el tiempo de responderles. Todo comenzó cuando la chica fitness publicó un video contando que no tenía coronavirus.

El primero en abrir el debate de opiniones de la estética de Jésica, fue Jorge Rial quien después de compartir el video en Intrusos, analizó junto a los panelistas asegurando que “es otra”. La mamá de Chloe, brindó una entrevista y habló sobre el tema, que desde hace más de un año, es debate entre sus seguidores, “No, a mí cero, no me molesta. Le paso por arriba a todo el boludeo que pueden hacer… Son trolls”.

“Creo que ahí se juegan otras cosas puntualmente. Te ponés a investigar y son todas cuentas falsas con cuatro, cinco seguidores. La verdad que no me interesa lo que puedan decir, yo estoy muy tranquila” continuó Jésica Cirio. Si bien la conductora de la Peña del Morfi, se mostró fuerte frente a las críticas, también afirmó que ve mucha agreción en las redes. “Es gente muy agresiva la que me ataca. Pero no me pasa en mis redes, al menos no es lo que veo. Sí en algunos portales y gente que es dañina.

Jésica Cirio se mostró segura de sí misma

“Mis seguidores me siguen porque les gusta mi vida saludable y lo que les transmito día a día, contagiados por hacer actividad física y llevar una buena alimentación” dijo Cirio. Jésica tiene acostumbrados a sus fanáticos, siempre se mostró convencida de sus ideales y se ha mostrado una mujer fuerte. Hace algunos años tuvo que enfrentar la lucha contra el cáncer de Martín, su esposo, al cual acompañó y siempre se mostró con una sonrisa.

Hace algunas semanas ElAconquija.com publicaba sobre el test positivo de Insaurralde, situación que preocupó a la modelo, por los antecedentes de salud de Martín. “Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estes con nosotras de nuevo 💖 A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca y eso solo nos hace más fuertes! Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo! Feliz día mi amor @minsaurralde_ ! Te amamos”, compartía Cirio en Instagram.