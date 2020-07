Mano a mano Tini Stoessel con Residente

En una nueva charla juntos por medio de las rede sociales, Residente y Tini Stoessel hablaron de todo. A pesar de no conocerse en persona, los artistas mantuvieron un dialogo fluido como si fueran amigos desde hace mucho tiempo. En marzo, con el comienzo de la cuarentena, el cantante puertorriqueño aprovechó para hacer varios videos en vivo e invitó a participar a mucha gente, no solo famosos, sino que habló con gente que estaba en su casa como él, desde muchos lugares del mundo.

En uno de esos encuentros virtuales, la cantante se sumó al vivo y habló con el cantante, pero este no la reconoció. “¿Tu nombre es Tini?” le preguntó René en aquél entonces. “Si Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina, sos muy crack le respondió la joven de 23 años muy humildemente sin mencionarle su exitosa carrera musical. En la charla, el cantante le preguntó a que se dedicaba y ella le dijo que también pertenecía al mundo de la música. “¿Cantas?” “¿Qué música cantas?” indagó René. “Un poco de todo, Pop, reaggaeton, baladas, Pero te quería decir que te admiro mucho. Que cool que justo nos conectemos acá. Me conecté en tu vivo porque estoy despierta, si sueño… y nada.” Le dijo ella.

En esta oportunidad, ante más de 50 mil personas conectadas, Martina se contactó con René para entrevistarlo mediante un Instagram Live. En este vivo, hablaron de todo, el músico hizo referencia a momentos de su infancia, contó una graciosa cábala que realizaba antes de sus shows y contestó a la pregunta de Martina en referencia a cómo vivía esta pandemia. “A mí me dio mucha ansiedad al principio. No podía dormir bien, no sabía lo que iba a pasar y me puse a escribir en ese período, compuse Antes de que el mundo se acabe” le comentó el cantante.

Stoessel le confesó que había escuchado la canción y que había llorado. “Fue hermoso lo que transmitía la canción, todo lo que haces siempre tiene algo tan lindo e interesante que hace pensar y reflexionar a uno” comentó la cantante. La charla duró aproximadamente 2 horas y ella también compartió algunas anécdotas con el cantante. Se refirió a las cartitas que le dejaba a los profesores cuando se le complicaba con algún examen “Disculpame, pero no estoy pudiendo.”

Hace poco tiempo, nos enteramos que la cantante argentina había terminado su relación de casi un año con el cantante Sebastián Yatra. La pareja era una de las más queridas del ambiente de la música. Juntos habían realizado algunas algunas colaboraciones en sus canciones (antes de ser pareja) e hicieron soñar a sus fanáticos con un posible romance. Cuando confirmaron su separación muchos rumores involucraron al cantante con la actriz Dana Paola, pero ambos salieron a desmentirlo. Hasta el momento, ni Tini ni Yatra han hablado del comienzo de un nuevo noviazgo.