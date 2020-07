¡No tiene descanso! Yanina Latorre envuelta en una nueva pelea

La polémica que rodea ahora a Yanina Latorre es en torno a “Bendita” o más bien a su conductor Beto Casella. Ya que en un vivo que su hijo Franco Casella hizo junto a Santiago Riva Roy, el hijo del conductor de canal 9 dijo que Yanina es uno de los personajes que no le gusta ver en televisión. ¿Estará enojado Franco por el enfrentamiento de Latorre con su padre? Recordemos que la rubia ha formado parte en más de una ocasión de los informes de Bendita y esto ha desatado la furia de la periodista.

Incluso hizo un fuerte descargo en contra de Beto Casella en el programa Los Ángeles de la Mañana y hasta envió una carta documento a canal nueve para que no puedan hablar de ella en el canal. Franco, la comparó con Eduardo Feimann y Baby Etchecopar y también arremetió contra los periodistas de A24. Sobre la relación de su papá con Yanina, el joven explicó: “Creo que la posibilidad de un café estuvo muy cerca. Al menos de parte de ella, me pareció escucharlo en algún medio, me pareció escucharlo en algún lado, pero por ahí me equivoco.”

“Y si no fue así me encantaría. Yo no la conozco personalmente. Si es un personaje, bien. Pero si no lo es me daría mucha pena. Aunque en todo caso si fuera un personaje también estaría mal que haya un programa en el que alguien diga “no me gustan los peronchos”.” Continuó diciendo el entrevistando al periodista de Crónica y ex movilero de Los Ángeles de la Mañana. “Yo no soy peronista ni antiperonista, pero me parece que decir “no me gustan las peronchas rubiecitas” o las “negritas zurditas” como mucho, lo puede decir alguien en Twitter o redes sociales” prosiguió el joven

“Alguien si preparación, pero en un programa tan visto como Los Ángeles de la Mañana, donde te está viendo un montón de gente, muchos van a decir “no, no puede decir eso” pero otros… viste, sos formador de opinión, loco” sentenció enojado. Luego la charla tomó un ritmo distinto y Franco mencionó a la hija de Yanina, Lola Latorre y dijo que Lola muy atractiva y hasta se imaginó las frases con las que se referiría a la madre de la joven si fuera su suegra.

¿Qué pensará de todo esto la esposa de Diego Latorre? ¿Se imaginará a Franco Casella como su yerno? Es difícil pensar en una mesa de domingo con toda la familia Latorre-Casella juntos. ¿Tomará alguna medida para que el joven hijo del conductor del Nueve no la nombre.?