¿Polka llegó a su fin? Adrián Suar lucha para no cerrar definitivamente la productora

Desde el comienzo de la cuarentena, Polka dejó de grabar sus productos y en el mes de mayo, se conoció que “Separadas” la tira que se encontraba al aire del Trece en ese momento dejaría de emitirse ante la situación que imposibilitó continuar con las grabaciones de la novela. Sin dudas, este hecho dejó en vista la crisis económica que atraviesa la productora de Adrián Suar, a causa de la pandemia, que no solo lo ha afectado a él y al mundo televisivo, sino a mucha gente más.

Desde hace días se habla de la posibilidad de que Polka, que abrió sus puertas en 1994, deje de existir. El Chueco Suar, en un último intento de salvar la empresa que le ha dado trabajo a tanta gente envió un comunicado a los más de 200 trabajadores que actualmente forman parte de la empresa. Según explica en la misma, los problemas que enfrenta no son a raíz de esta situación, sino que vienen desde ya hace algún tiempo atrás, pero la pandemia ha endurecido las posibilidades de mantener a flote la empresa.

Los empleados acordaron cobrar el 75% de sus sueldos en el mes de mayo y junio y respecto al medio aguinaldo del mes que corre aún se desconoce cómo será la forma de pago. Hasta el momento se habla de una “reestructuración” como estrategia por parte del productor para no perder de forma definitiva Polka. Esto derivaría en los despidos de mucha gente. Actualmente son unos 300 empleados fijos con los que cuenta y la idea es que sea un número menor. El resto de los empleados pasarían a ser tercerizados.

En la carta, Suar expresa su tristeza por el difícil momento que están atravesando y les pide disculpas a sus empleados. “Quiero que sepan que entiendo perfectamente la situación personal de cada uno, todos, sin excepción, merecen mi respeto, se los he demostrado en todos estos años que trabajamos juntos. Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos” expresó. “Soy un hacedor que no se va a quedar quieto, producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo, los que me conocen saben bien que es así, por eso, hoy más que nunca es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos, ustedes y yo, como familia.”

Respecto a la pandemia, “El Chueco” se refirió de la siguiente manera: “Nos paralizó, nos detuvo por completo y nos inhabilitó a seguir trabajando, precipitó nuestra realidad como empresa. Ahora ya no alcanza con las ganas para poder seguir. La Polka que conocimos hasta antes de la pandemia es insostenible, no sabemos con qué industria nos vamos a encontrar cuando se reactive nuestra actividad. En medio de esta incertidumbre, desconozco a qué Polka estamos yendo.”

Para cerrar se remitió a viejos tiempos de la productora y volvió a hablarle a sus empleados. “Las horas de aire se han ido reduciendo, juntos fuimos testigos del cambio paulatino, hubo años gloriosos en los que hacíamos dos tiras y un unitario. De un tiempo a esta parte, con mucho esfuerzo, llegábamos a hacer una tira y solo a veces un unitario.” “Vivimos juntos momentos de alegría y también pasamos momentos difíciles, pero ninguna época ha sido tan complicada e incierta como esta. Estoy viviendo este período con mucha tristeza y preocupación e imagino la angustia en cada uno de ustedes.”