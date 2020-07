“Separada y de frente” a los arreglo con Polka ¿Quién de ellas no aceptó el trato con la productora?

Con la tira “Separadas” fuera del aire a causa de que el coronavirus no permitió seguir con las grabaciones. Polka se vió obligada a terminar la novela sin ningún tipo de cierre en las historias de sus protagonistas. La productora, hizo un arreglo económico con sus actores por menos del 100% arreglado en un principio, ya que no tienen forma de pagarlo en su totalidad. ¿Quién de las actrices no aceptó el acuerdo? “Separada y de frente” tuvo dura palabras en referencia para con el productor televisivo Ádrian Suar.

Separadas, comenzó el 20 de enero pasado y se emitió por última vez el 19 de marzo (sin saber que sería el último capítlo) con tan solo 35 episodios al aire. La cuarentena fue declarada al día siguiente, por eso debieron frenar por un tiempo las grabaciones de la tira, pero hasta entonces nadie se imaginaba que no serían 2 semanas las que tendríamos que aislarnos y que el confinamiento duraría varios meses y que determinaría la baja total de la novela que se emitía de Lunes a Jueves por la pantalla de canal Trece.

“Lamentamos anunciarles que a partir del viernes @separadas entra en un intervalo. Vamos a extrañar al elenco, pero tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar SEPARADOS PERO JUNTOS” eran las palabras que proporcionaba en aquel entonces la productora para explicar a los seguidores de la historia que por el momento no saldrían al aire. Actualmente, el canal puso todas sus fichas en el programa de Guido Kaczka en lo que se refiere al entretenimiento y prepara el comienzo de “Cantando por un sueño” mientras se sigue especulando con el regreso de ShowMatch.

Lamentamos anunciarles que a partir del viernes @Separadas entra en un intervalo. Vamos a extrañar al elenco, pero tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar SEPARADOS PERO JUNTOS 🙌💕 — polkaprod (@PolkaProd) March 18, 2020

Seis de las protagonistas de “Separadas”: Celeste Cid, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, Julieta Zylberberg y Marcela Kloosterboer, aceptaron cobrar el 70% de su contrato, esto lo comentó Jorge Rial en su programa, Intrusos y el periodista de dicho programa, Rodrigo Lussich confirmó que Mónica Antonópulos fue la única de las actrices que no aceptó el acuerdo con Polka y pidió más dinero. Respecto a esto, la actriz utilizó las redes sociales para hacerle su reclamo a la industria de la tv. El motivo no solo tendría que ver con su contrato, sino que sería en acompañamiento a todas las personas que trabajan delante y detrás de cámara, luego de que se conociera la carta enviada por Adrián Suar.

“No siempre el show debe continuar. Mientras algunos corren para proteger la vida otros corren a proteger sus millones. Dejemos a un lado la careta que ya está agrietada de tanto uso. Dejemos la impunidad y la omnipotencia a un lado que lleva a algunos a creerse invencibles. Que el cuidarnos no signifique la pérdida del trabajo o el no pago de los salarios. Si se especula con este escenario que se nos presenta, ¿qué nos espera? Cuidar a la industria es principalmente cuidar de las personas que la conforman, la forjan y su bienestar “escribió la mujer de Caponi, que también hizo su descargo a través de las historias de Instagram ante tan difícil situación.