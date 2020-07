¡Todo un centennial! Un miembro de la familia Maradona se sumó a las redes sociales

Anoche, Gianinna Maradona y su hermana Dalma, le dieron la bienvenida al mundo de las redes sociales, a uno de los integrantes más pequeños y queridos de su familia. Benjamín Agüero Maradona, hijo de Gianinna y el famoso futbolista argentino Sergio “el Kun” Agüero ahora se sumó a Instagram. Su mamá y su tía, compartieron entre sus seguidores, la cuenta del pequeño para que la gente lo siga. En pocas ahora sus posteos han coleccionado alrededor de los 3 mil likes cada uno y tiene por el momento unos 12 mil seguidores en su perfil.

“Nací en febrero de 2009, España. Soy argentino. Hincha de Boca. Única cuenta pública chequeada por mis viejos: @gianmaradona @kunaguero” dice la biografía de la cuenta de Benjamín. Como todo centennial, el niño de 11 años ha nacido en plena era tecnológica y por lo general el mundo de las redes les causa mucha intriga a los más pequeños. Si bien el perfil será suyo, tal como dice su biografía sus papás estarán a cargo de supervisar su actividad en Instagram. Porque como sabemos muchas veces Internet suele ser peligroso para los niños. Motivo por el cual los grandes deben enseñar el uso responsable del mismo a sus hijos.

Benjamín, ya comenzó a hacer uso de la red y ha compartido con sus seguidores algunas fotografías. Todas retratan distintos momentos de su vida. Podemos ver cuando su papá anunció en las canchas su llegada al mundo, luego la primera vez que pisó un estadio, su presencia en el casamiento de su tía Dalma y luego, algunas fotos más actuales de los pasatiempos que disfruta realizar. En su investigación de cómo funciona Instagram, el hijo de Sergio Agüero hasta ha aprendido rápidamente a compartir historias suyas y de otros usuarios.

Hace algunas semanas, Gianinna, en medio del revuelo que tiene como protagonista a Diego Maradona, contó como el famoso video del “Diez”, había afectado a su hijo, ya que desafortunadamente las imágenes también llegaron a manos del nieto de Maradona. Su mamá explicó que está con contención psicológica para brindarle herramientas para crecer con toda esta información. Y comentó que elige que le pregunte todo lo que necesita saber, por más duras que puedan ser las respuestas.

En su momento, cuando apareció el video del escándalo, la menor de las hijas de Claudia Villafañe expresó “Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiera gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que ‘me puse la gorra’. Si me daban a elegir, nunca hubiese querido que mi hijo viera así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones el otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro, es del otro, y que el rebote de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen.”