Barbijos: sí hay que usarlos, ¿por qué?

Barbijos sí, barbijos no, son funcionales, no sirven realmente, se dio muchas vueltas sobre el asunto. Pero finalmente se puede concluir que sí hay que usar barbijos o tapabocas en exteriores o interiores de espacios públicos. Sobre todo cuando vayamos al supermercado o a encontrarnos con un grupo numeroso de personas. El tapabocas no evita indefectiblemente la enfermedad, pero sí resguarda de respirar el virus si se encontrase en el aire.

En Tucumán más del 85% de las actividades están flexibilizadas, lo que permite una rutina casi normal y pre-pandemia. Se pasó del aislamiento al distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Esto implica que aunque se hayan habilitado reaperturas, deben cumplir los estrictos protocolos de bioseguridad, el cual incluye el uso de barbijos en toda la comunidad. Debido a que la movilidad y el encuentro con otras personas facilitan la propagación del Covid-19.

¿Por qué es necesario el barbijo?

Científicos alrededor del mundo han comprobado que la principal vía de transmisión de coronavirus de una persona a otra se produce por microgotas respiratorias, que se expulsan al hablar, estornudar o toser. Al usar barbijo, los virus quedan más contenidos de la dispersión en el aire. Sobre todo cuando se trata de una persona que presenta síntomas febriles. A su vez, quien está cerca de esta persona y usa barbijo evita respirar de lleno los gérmenes.

Las informaciones son del día a día, cambian según los nuevos descubrimientos. De momento, la OMS afirma que se debe usar tapabocas cuando haya circulación comunitaria de coronavirus. Algo que no se ha confirmado en Tucumán, ya que los contagios registrados proceden de personas con antecedente de viajes. No obstante, siempre es un riesgo potencial, por lo que usar barbijos es fundamental.

El cubrimiento de boca y fosas nasales, debe acompañarse de otras acciones que evitan contagios. Entre ellas, respetar los dos metros de distancia entre personas en espacios compartidos. Otra es toser en el pliegue del codo. Y la más importante, mantener la higiene. Tanto individual, con asiduo lavado de manos, como con la desinfección de superficies.