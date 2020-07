Lizardo Ponce confirmado para el Cantando por un Sueño

“Tengo miedo”, fue lo que le respondió Lizardo Ponce a Ángel De Brito a través de Twitter, luego de que este último publique un video confirmando la participación del influencer en el Cantando por un Sueño 2020. En el video se lo ve a Lizardo y se lo escucha a un productor, quien ratificó la presencia del instagramer en el certamen, y asimismo afirmó que será el encargado de las redes.

Marcelo Tinelli dió a conocer hace unos días que este año vuelve el Cantando por un Sueño. No obstante, el ex de Guillermina Valdés no será el conductor del concurso. Ese lugar será ocupado por el periodista Ángel De Brito y la bailarina Laurita Fernández. El mismo contará con la participación de 16 famosos, de los cuales algunos ya han sido confirmados, aunque aún no es de público conocimiento quiénes integrarán el jurado.

Por el momento, los participantes son Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, Flor Torrente, Sofi Morandi, Adabel Guerrero, Lucas Spadafora y Lizardo Ponce. Este último aún no tiene pareja pero pidió a través de sus historias de Instagram, que quienes tengan conocidas que canten bien manden sus videos. Asimismo, aclaró que la selección no la hace él pero que les hará llegar los videos a la producción del programa.

Con respecto a quién será su coach, el rey de los vivos e integrante de Yanardo, posteó una foto haciendo videollamada con Oriana Sabatini y en tono irónico escribió: “Ya tengo coach, ahre”. Al mismo tiempo, le pidió a Barbie Vélez por medio de Twitter, que en caso de hacer un homenaje a la vecindad del Chavo, le gustaría que ella se sume a cantar con él.

A pesar de los nervios del influencer, los usuarios y usuarias de la red del pajarito no dudaron en darle su apoyo. Ponce publicó: #CANTARDO2020. A lo que la hija de Nazarena Vélez le replicó: “Jajajajaja juro que no lo puedo creer! La vas a romper fuerte”. Emilia Mernes tampoco se quedó atrás: “Te amo y la vas a romper mi amorrrr”, le escribió a través de la misma red social.

Por el momento, no se sabe quién conformará su equipo y todavía faltan confirmar varios participantes. “Ya sé que soy un papelón pero vamo a darlo todooooooo!”, afirmó el instagramer.