Luego de la investigación del Aconquija: Dos comisarios y una sargento pasaron a disponibilidad en Tinogasta

El polémico caso salió a la luz, luego de que tal como lo publicamos en el mes de marzo, la Policía de Catamarca se vió involucrada nuevamente en situaciones de corrupción. Esta vez al parecer, habrían estafado con el cobro de adicionales a la mismísima Municipalidad de Tinogasta. La cual es la encargada de la organización del evento turístico y cultural más grande que tiene este departamento, el Festival de la Vendimia. Este caso reveló una serie de irregularidades por parte de la fuerza policial catamarqueña, que al parecer no se cansa de ser noticia por su mal accionar.

En su momento se habló de la estafa que generó el pago de adicionales en el Festival de la Vendimia 2020, en el cual deberían haber estado presentes 40 efectivos según la lista elaborada por la comisaría. Sin embargo, sólo asistieron entre 30 y 37 uniformados por cada noche del festival. Fue así que denunciaron penalmente al Comisario, Oscar Lorenzo Barrios, por presuntas irregularidades en la designación y pago de adicionales. Además, dentro de la denuncia realizada a Barrios, aparecen delitos como estafa a la Municipalidad de Tinogasta, malversación de fondos y abuso de autoridad.

Es por ello que el Comisario General, Oscar Lorenzo Barrios, el Comisario Inspector, Manuel Ángel Vaquel y la Sargento, Nancy Fabiana Salva, por orden de la Jefatura de Policía fueron puestos a disponibilidad hasta que finalice el sumario administrativo que inició tras la denuncia recibida el pasado mes de marzo. Dicha resolución se dió a conocer el pasado viernes y dispone, entre otras cosas, la retención del arma reglamentaria.

Las irregularidades denunciadas van desde el cobro y la distribución del dinero de manera desigual, hasta la convocatoria de 13 aspirantes que aún no poseían estado policial ni contaban con un decreto de alta firmado por el Poder Ejecutivo. Lo cual quiere decir que no sólo pusieron en riesgo a quienes asistían al Festival, sino también a su propia gente. Ya que al encontrarse precarizados, corren riesgos porque no cuentan con ningún tipo de seguro o cobertura ante cualquier siniestro. Además, dentro de la nómina figuran comisarios y subcomisarios, quienes por ley no pueden realizar adicionales.

Resulta inadmisible la impunidad de los actos de corrupción con los que se maneja la Policía de Catamarca. Otro gran ejemplo actual, es que durante la cuarentena muchos oficiales, agentes y demás miembros de la fuerza policial fueron detenidos por participar en reuniones que no estaban permitidas debido al DNU de Aislamiento Social Obligatorio. Y es que al parecer no sólo no les interesa la imagen que generan en los ciudadanos, sino que tampoco se preocupan por mantener apariencias y, por lo menos, predicar con el ejemplo.