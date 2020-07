“Macri fue peor que la pandemia”, asegura un empresario

La situación económica es un problema mundial que cada país enfrenta como puede. La pandemia pusó en jaque a numerosos rubros comerciales que pelean por la subsistencia. En Argentina en particular, el coronavirus no empezó la crisis, la intensificó. Es un problema histórico y estructural del país, que no ha sabido resolver en décadas. Y cada uno tiene su opinión sobre quién es el culpable. En el caso de Teddy Karagozian, empresario textil, acusa a Macri del deterioro económico, mucho más que a la pandemia.

Karagozian incluso considera que su rubro está mejor que el año pasado. En 2018 las medidas gubernamentales del entonces presidente Mauricio Macri, lo obligaron a cerrar una fábrica. En estos momento el empresario textil es además accionista principal de TN&Platex, Teddy Karagozian. Su vivencia lo lleva a considerar que: “Aun en la pandemia, la demanda nos está subiendo respecto al año pasado. Para nosotros, Macri fue peor que la pandemia”, contó en una entrevista con Telam.

El problema de Karagozian fue confiar en las propuestas del ex presidente, ya que pensaban que iban experimentar un gran crecimiento hicieron grandes inversiones que no pudieron sostener. “Hicimos grandes inversiones y en 2018 tuvimos que cerrar una fábrica que habíamos montado porque no teníamos demanda. El gobierno nos decía que no éramos competitivos y que no valía la pena tener industria textil”, detalló.

¿Férnandez es mejor?

“A mí, que era el empresario más grande del sector en el hemisferio sur, el gobierno anterior me quería enseñar cómo hacer mi trabajo”, estalló Karagozian, quien además es miembro de AEA y de la UIA. Sulfurado por la crisis a la que lo llevó el gobierno de Macri, el empresario se alegró por la victoria del actual presidente Alberto Fernández. Incluso cuenta que le mandó un mensaje tanto a él como a Sergio Massa y les dijo que volvería a abrir la fábrica que había cerrado durante el macrismo.

De momento, y pese a la crisis, Férnandez viene haciendo mejor gestión que el presidente anterior, al menos para el rubro que le compete a Karagozian y en su opinión personal. No obstante, considera que es necesario una gran “reforma impositiva” para que los impuestos a las empresas reincidan más sobre el consumidor final. Que “recaigan sobre las personas y no sobre las empresas”, finalizó el empresario.