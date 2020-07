¡Nació Filipa! La hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Luego de 41 semanas de espera y Paula Chaves finalmente dio a luz a Filipa este sábado por la noche y se convirtió en mamá por tercera vez. Así lo comunicó Pedro Alfonso con una tierna foto en su cuenta de Instagram, en la que se los puede observar a los tres en el sanatorio muy emocionados. “Bienvenida Fili! Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices”, manifestó el productor.

El nacimiento de la beba coincide con la final de Bake Off, un tema que dió mucho de que hablar las últimas semanas luego de que los usuarios de Twitter encontraron que Samanta Casais, participante del certamen, no era amateur sino profesional. La pastelera había publicado fotos trabajando en el restaurante Café San Juan. Se especula que en caso de ser la ganadora, la producción le sacaría el título por fraude, puesto que no es viable volver a grabar la final.

A diferencia del nacimiento de Olivia y Baltazar, Filipa llegó a sus vidas en un momento difícil debido a la pandemia por coronavirus. Los días previos a dar a luz, la conductora expresó en las redes: “Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo… siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada… porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, reflexionó la modelo.

Muchos famosos y seguidores de la pareja aprovecharon la publicación de Pedro para felicitarlos. Entre ellos, Zaira Nara, quien fue elegida por Paula para ser la madrina de Filipa. “Los amooooooooo. Bienvenida bebita linda de mi corazón”, comentó la modelo en la foto.“Ehh mucho amor para ustedes!! Por poco no fue mi melliza”, posteó Marcela Kloosterboer.

El nombre Filipa fue elección total de Paula. “Sí, me encanta, pero me hubiese tomado un poco más de tiempo para acercar otras sugerencias a la familia”, bromeó Pedro.. La llegada de Fili coincide con una fecha especial para la reciente madre. El 4 de julio, su amiga Jazmín de Grazia hubiese cumplido 36 años. Por ahora, Paula no emitió ningún comentario.