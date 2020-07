Nuevo caso de coronavirus en Tucumán

En Tucumán hay 82 casos confirmados de coronavirus positivo desde que comenzó el brote el 18 de marzo. No obstante solo 33 se encuentran activos e internados, más por garantizar el distanciamiento que por malestar de los contagiados. Solo 5 fallecieron y los 44 restantes se recuperaron sin mayores inconvenientes. En las últimas horas del día de ayer el Ministerio de Salud Pública informó un nuevo caso de COVID-19 en la provincia.

Este último caso corresponde a una mujer de 50 años. Se trata de un contagio por contacto estrecho con persona con coronavirus positivo . La mujer se encuentra en buen estado de salud y en aislamiento hospitalario de manera preventiva. Los equipos de Respuesta Rápida de la Dirección de Epidemiología realizaron las respectivas tareas de bloqueo de foco. También contactaron a sus vínculos estrechos y personas que estuvieron en contacto para que realicen cuarentena, quedan bajo seguimiento epidemiológico para posterior testeo.

Coronavirus en Tucumán

Gran San Miguel: 35

Yerba Buena: 13

Cruz Alta: 6

Lules: 5

Burruyacú: 4

Tafí Viejo: 4

Chicligasta: 3

Monteros: 2

Río Chico: 2

Trancas: 2

La Cocha:2

Leales: 1

Simoca: 1

Famaillá: 1

No hay registro de contagio viral comunitario, por lo que la provincia de Tucumán continúa en fase de contención. Esto significa que están evaluando los indicadores del comportamiento de la epidemia, lo que representa un fuerte desafío debido a las flexibilizaciones. Estas no son motivo para relajarse, de no mantener los estrictos cuidados la situación podría desbordar.

El registro indica que la mayoría de los casos de coronavirus fueron importados (82.1%), los otros son por contactos estrechos. Continuarán promoviendo la cuarentena poblacional, la reducción del arribo de pasajeros, la vigilancia en fronteras y el seguimiento activo de los casos y sus contactos. Estas acciones permiten que la provincia se encuentre relativamente segura, porque se adelantan a los hechos.