¿Por qué abandonan los abogados a Vicky Xipolitakis?

Durante el programa Hay que ver, el ciclo televisivo conducido por José María Listorti y Denise Dumas, la panelista Fernanda Iglesias dió a conocer la renuncia del segundo abogado de Vicky Xipolitakis, Martín Francolino. El primero fue Fernando Burlando, quien decidió dar un paso al costado por diferencias en la estrategia judicial en la causa que le inició la vedette a su ex, Javier Naselli.

“Burlando la dejó porque ella no entendía que lo que quería hacer no se podía llevar a cabo legalmente”, recordó Listorti. A lo que Iglesias agregó: “Quiere ir por fuera de la ley porque no está haciendo lo que el juez le pide que es que Naselli pueda ver a su hijo”. Hace alrededor de ocho meses que la mediática no le permite a su ex ver a Salvador Uriel.

María Gallego participó como invitada en Hay que ver, donde afirmó que se encuentra mejor luego de dar positivo en el test de Covid 19. La abogada se sumó a las declaraciones de Iglesias: “Creo que no está cumpliendo con las órdenes del juez y por eso sus abogados la acompañan hasta un punto”.

Listorti le consultó sobre cómo podría avanzar el juez si la vedette continúa incumpliendo con lo que él dictamina. “Yo creo que va a terminar con una decisión compulsiva, con intromisión de fuerzas de seguridad. Si el bebé no empieza a tener un vínculo ahora con el padre, no lo va a tener jamás”, manifestó Gallego. A lo que el humorista reflexionó: “Usan a los chicos como rehenes”.

Desde el momento de su separación, Xipolitakis inició una guerra legal contra Naselli. Comenzó con una denuncia por violencia de género, seguida por un reclamo por el pago del alquiler donde vive con su bebé y la cuota alimentaria, además de una tensión por el régimen de visita. Luego de que la justicia fallara a favor de su ex, la famosa decidió continuar y su intención era denunciarlo por lavado de dinero. Por el momento, la mediática no hizo ninguna declaración.