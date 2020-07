Sol Pérez confiesa que sufrió trastornos alimenticios

La ex “chica del clima” y actual conductora del noticiero de Canal 26, declaró en una entrevista para Revista Caras que padeció trastornos alimentarios durante su adolescencia. Lo que afectó su salud y angustió a su familia. “Quería ser una chica fitness y comía un yogurt, entrenaba todo el día pero estaba muy flaca. Iba al colegio y me desmayaba”, relató Sol Pérez.

La temática surgió al mencionar su look en el noticiero. “Creo que hay que respetar al televidente, en especial si se trata de un horario familiar. Nunca mostré la panza, pero tampoco voy a usar una bolsa para que no se me note que tengo cola o lolas. Eso no me hace sentir cómoda”, asegura la conductora, a quien desde que comenzó a formar parte de los medios se la cuestionó por mostrar sus curvas y ser sensual.

Pérez afirma que la problemática de la imagen física le es un tema sensible. La mediática relata que durante su adolescencia estuvo complicada: “Casi me inyectan hierro por no comer. Mi papá se quedaba al lado hasta que terminaba el plato de comida. Por todo eso, trato de inculcar que cualquier cuerpo tiene que ser saludable”. Y agrega: “No quiero que le pase a otras personas”.

Con respecto a esto, manifiesta que siempre se le exigió más o un título de periodista por ser sexy. “A las mujeres que dan un perfil más intelectual no les demandan lo mismo. Y yo la verdad es que estudié, no me recibí porque me surgió un montón de laburo”. A su vez, confirma que es parte de sus planes terminar la carrera de derecho algún día. “Siento que constantemente tengo que demostrar cosas”, reclama la modelo.

En cuanto al cyberbullying que recibe desde las redes sociales, la periodista afirma que: “Me molestan las agresiones constantes y que se metan con mi trabajo”. No obstante, declara tener las cosas claras. “A mi no me modifica si piensan que soy un gato o si quieren pensar que tengo mi trabajo porque me acosté con tal o cual. Tengo una vida normal, sana y que puede conocer cualquier vecino”, remata Pérez.