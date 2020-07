Tras la denuncia del Aconquija clausuran Súper chino: Se atrincheró y tuvo que intervenir la policía

Luego de que ayer ElAconquija.com diera a conocer un video casero, donde desde un Dodge 1500, se ingresaba carne a un Súper chino de Valle Viejo. En la mañana de hoy, la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Valle Viejo, procedió a clausurar el comercio. Dicha orden de clausura se vió interrumpida en un momento, ya que el propietario del comercio amenazó al personal municipal y se atrincheró para evitar el cierre, por lo cual tuvo que intervenir la policía.

Recordemos que el hecho se dió a conocer por un video filmado por un lector de ElAconquija.com. El cual se alarmó al ver la impunidad con la que los empleados de este supermercado, bajaban una media res del baúl de este auto antiguo, sin ningún tipo de medida higiénica más que una bolsa de plástico. Respondiendo así, unas de las grandes incógnitas de por qué estos comercios suelen tener precios más bajos, incluso muchas veces superando a los grandes mayoristas.

Es importante destacar que si bien el accionar de este comerciante atenta contra las normas de salubridad vigentes, – las cuales deberían ser más rigurosas en este contexto de pandemia -. También es necesario recalcar que los organismos del Estado pertinentes no están accionando como corresponde. Resulta inadmisible que Bromatología haya llevado a cabo una clausura de este tipo gracias a la viralización de un video, y no como producto de los controles bromatológicos que deben realizar.

Sobretodo teniendo en cuenta que ante la situación que estamos viviendo, muchos trabajadores que se encuentran parados en sus labores habituales, recurren a emprender en gastronomía y venta de comestibles. De esta manera generan ingresos en sus hogares, pero resulta imposible que estos pequeños emprendedores no caigan ante las ofertas excesivamente baratas que ofrecen los tan populares supermercados chinos.

Es así que se genera una cadena de productores y consumidores que probablemente terminen intoxicados, una cadena que deberá rastrearse casi tanto como la de los contagiados por covid-19. Es muy probable que Bromatología no hubiese accionado como lo hizo, de no ser por la viralización del video y los constantes reclamos de los vecinos chacareros. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cuántos locales como éste aún se encuentran abiertos al público, mientras Bromatología no realizan los controles pertinentes?