Bake Off: ¿Quién es el ganador?

La final más esperada y a la vez inesperada. Cuando todos creían que Bake Off 2020 concluyó con el triunfo de Samanta Casais, resultado que se filtró semanas atrás, aparece una nueva grabación y Damián Pier Basile recibe el título al mejor pastelero. Esto pasó ayer: la producción decidió retirarle el premio y descalificar a Samanta, por más que ella desmintió ser profesional.

Todos los capítulos de la segunda temporada de Bake Off se grabaron a mediados del año pasado en una estancia en Pilar, incluida la gran final que se emitió ayer. El programa comenzó con una última prueba creativa en la cual los participantes debían inspirarse en un artista. A partir de ella, el jurado decidió otorgarle la victoria a Samanta.

No obstante, al finalizar el capítulo original y luego del festejo de la joven, se exhibió un mensaje que fue grabado recientemente por el jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar, con la participación de los dos finalistas, Damián y Samanta. Paula Chaves estuvo transitando sus últimos días embarazada, por lo que no pudo participar de la grabación, y ayer finalmente nació Filipa Alfonso.

Christophe Krywonis se encargó de darle la noticia a Samanta: “Pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia y además no recibas el premio ni el título a la mejor pastelera amateur del país”. Así manifestó la decisión de la producción luego de comprobarse su experiencia laboral y televisiva, la cual fue negada por Casasis en el formulario.

“La pasé muy mal con todo lo que se dijo en las redes sociales, ha sido todo muy cruel. Eso no quita lo que haya vivido en la carpa que fue maravilloso. Cometí un error, soy humana, lo admito y pido disculpas. Quiero que quede claro que no soy profesional, no estudié pastelería ni mucho menos trabajé de eso, mi acercamiento con la cocina fue limitado y fue por un emprendimiento pequeño familiar. No es fácil para mí estar acá hoy pero creo que es importante. Me voy con la frente en alto”, se defendió Samanta y a su vez, se mostró muy dolida.

Así, con todo aclarado, o casi todo, Christophe consagró a Damián como el ganador de la segunda temporada de Bake Off: “Te llevás el premio de 600.000 pesos”. Al rosarino se lo vió muy contento pero también un poco incómodo por el acontecimiento. “Estoy contento por este reconocimiento más allá de que la situación no haya sido la ideal. También quiero agradecer a Sami que está acá”, concluyó el ganador del Gran Pastelero.

“¡Para vos gelatina! Mirá de quien te burlaste”, bromeó Damián en relación a los problemas que presentó en las primeras pruebas para gelificar los postres.

Samanta por su parte agregó: “Yo quiero felicitarte porque te lo merecés, de todo corazón te lo digo. Se que vas a ser un gran pastelero, te deseo todo lo mejor del mundo”. Y de esta manera, llovieron mil posteos en Twitter: “Ese premio tiene el nombre de todos nosotros, este aplauso también va para Twitter Argentina”, declaró el usuario @polmccarne.