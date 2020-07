¿Cómo es la relación actual de Pampita y Benjamín Vicuña? la modelo habló sobre como se lleva con su ex

Hace días Pampita es foco de noticias por su pelea con la panelista de LAM, Mariana Brey. En un redoble de apuesta de esta pelea, que comenzó con un simple comentario de la panelista sobre la relación de la modelo con su ex pareja Pico Mónaco. La pelea tomó un camino mas complejo y delicado cuando en Twitter apareció una vieja conversación de Pampita con Jorge Rial cuando se separó de Benjamín Vicuña.

Esta publicación enfureció a Carolina, ya que en sus declaraciones dijo que le parecía una actitud muy baja traer viejas peleas con el padre de sus hijos para lastimarla. Sobre todo, porque hoy en día sus hijos ya son más grandes y ella quiere evitar que sufran viendo este tipo de cosas sobre lo que supo ser el matrimonio de sus padres. Debido a esto Pampita habló en varios programas de televisión sobre cómo está actualmente el vínculo con el padre de sus hijos.

“Mariana trata de hacer daño con algo del pasado, de hace tantos años, sabiendo que mis hijos lo pueden leer. Tratando de lastimar a mi familia, porque la verdad que hoy con Benja tenemos una familia, que nos llevamos muy bien, que priorizamos a nuestros hijos” destacó la conductora de Pampita Online.

Luego, en su programa también hizo su descargo donde añadió “La familia que hemos construido como papás con Benjamín, para nosotros es intachable e inquebrantable. Desde que nos separamos nos hemos ocupado de no hablar del otro, cuidar la intimidad de nuestra familia, no hay agravios. Nuestros hijos son nuestra prioridad y los criamos en paz y cordialidad.”

“No me corresponde referirme al papá de mis hijos, pero no hubiese podido sola y me dio una gran mano, me ayudó mucho todo este tiempo. Soy ferviente de que las parejas separadas deben llevarse bien a cualquier costa, los hijos te tienen pendiente, no hay otra. Por el amor a ellos hay que llevarse bien. El ego y el orgullo deben quedar de lado” cerró diciendo.

Recordemos que hace 6 años atrás Benjamín Vicuña y Pampita daban terminada su relación luego de que la modelo lo encontrara en una situación de engaño con su compañera de trabajo en ese entonces y actual pareja la China Suárez. Si bien por parte de la actriz y de Benjamín las declaraciones fueron que en ese momento ellos no eran pareja, Pampita sostuvo entonces que ella los encontró en el motorhome de la película que filmaban “En una situación que ninguna mujer quiere ver a su marido” cuando aún estaban juntos.